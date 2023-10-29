"Оборону можно прорвать": военный эксперт объяснил отличие боев за Бахмут и Авдеевку

На штурмы города командование ВС РФ бросило в бой "все, что есть", а это минимум 3 общевойсковые армии.

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Российские оккупанты пытаются давить на флангах в районе Авдеевки в Донецкой области, а для захвата города Россия бросила почти все имеющиеся силы. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, чем отличаются бои за Авдеевку и за Бахмут.

"Российские оккупационные войска сейчас под Авдеевкой аналогично Бахмуту пытаются давить на флангах, а по мере того как потеряли значительное количество техники, перешли на превалирующее применение пехоты. Но, Авдеевка, несмотря на то, что это фундаментальный укреп-район, имеет и ряд уязвимостей по сравнению с Бахмутом", — сообщает эксперт.

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Он объясняет, что в Авдеевке только одна логистическая артерия к западу от города — 0542. Есть несколько грунтовых дорог, которые при ухудшении погоды будут труднопроходимыми и не являются основными артериями снабжения. В Бахмуте же, даже когда бои шли справа от железной дороги, сохранялся контроль над двумя автодорогами 0506 и 0504 и грунтовками между ними.

"В Авдеевке 0542 — это логистика в зоне повышенного риска, причем основная, от того оборона осложняется наличием дополнительных рисков. Также в наступлении на Авдеевку оккупанты применяли тактику прорыва, как и под Угледаром, чего нельзя было заметить под Бахмутом. Благодаря этой суицидальной тактике Авдеевка уже превзошла Угледар и Бахмут по количеству уничтоженной живой силы и техники за неполные три недели", — рассказывает Коваленко.

Бросили в бой все, что есть

Александр Коваленко добавил, что на штурмы Авдеевки командование ВС РФ бросило в бой "все, что есть", а это минимум 3 общевойсковые армии на маленький городок, площадью менее 30 квадратных километров и фронтом около 30 километров.

"По состоянию на сейчас, давление на Авдеевку, количество на единицу площади/длину фронта, многократно превышает то, что мы видели с вами год назад и в течение 10 месяцев день за днем, под Бахмутом. Аналогично и с потерями, которые несут российские оккупационные войска, это просто утилизация нон-стоп. Но следует быть реалистами и понимать, что любую оборону можно, со временем, но прорвать. Аналогично и любой укреп-район, со временем, но взламывается", — считает военный эксперт.

Авдеевка превращается в колоссальный позор для ВС РФ

Эксперт предполагает, что только человеческим ресурсом реализовать окружение Авдеевки не удастся, ведь следует учитывать не только площадь самого города, но и замыкание с севера и юга.

"По сути, Авдеевка превращается в колоссальный позор для РОВ, еще даже больший за Бахмут и если любого другого командующего этот факт остановил бы, чтобы не ухудшать свое положение и не тратить еще тысячи и десятки тысяч жизней своих солдат, для российского командования это стимул продолжать мясорубку, чтобы доказать, что они могут", — написал Александр Ковалев.

По его мнению, следующие 3 недели станут решающими в боях за Авдеевку.

Напомним, что оккупанты под Авдеевкой потеряли уже 6,5 тысяч солдат. Она превращается в одно из крупнейших кладбищ для ВС РФ. За 2 недели наступлений они понесли там потери, которые превышают потери в аналогичных наступательных операциях в районе Бахмута, Угледара и Купянска.