"Оборону можна прорвати": військовий експерт пояснив відмінність боїв за Бахмут і Авдіївку

На штурми міста командування ЗС РФ кинуло в бій "все, що є", а це мінімум 3 загальновійськові армії.

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Російські окупанти намагаються тиснути на флангах у районі Авдіївки на Донеччині, а для захоплення міста Росія кинула майже всі наявні сили. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чим відрізняються бої за Авдіївку та за Бахмут.

"Російські окупаційні війська зараз під Авдіївкою аналогічно до Бахмута намагаються тиснути на флангах, а в міру того, як втратили значну кількість техніки, перейшли на превалювальне застосування піхоти. Але Авдіївка, попри те, що це фундаментальний укріп-район, має й низку вразливостей у порівнянні з Бахмутом", — повідомляє експерт.

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Він пояснює, що в Авдіївці лише одна логістична артерія на захід від міста — 0542. Є кілька ґрунтових доріг, які в разі погіршення погоди будуть важкопрохідними та не є основними артеріями постачання. У Бахмуті ж, навіть коли бої точилися праворуч від залізниці, зберігався контроль над двома автошляхами 0506 і 0504 та ґрунтовки між ними.

"В Авдіївці 0542 — це логістика в зоні підвищеного ризику, до того ж основна, від того оборона ускладнюється наявністю додаткових ризиків. Також у наступі на Авдіївку окупанти застосовували тактику прориву, як і під Вугледаром, чого не можна було помітити під Бахмутом. Завдяки цій суїцидальній тактиці Авдіївка вже перевершила Вугледар і Бахмут за кількістю знищеної живої сили й техніки за неповні три тижні", — розповідає Коваленко.

Кинули в бій усе, що є

Олександр Коваленко додав, що на штурми Авдіївки командування ЗС РФ кинуло в бій "усе, що є", а це мінімум 3 загальновійськові армії на маленьке містечко, площею менше ніж 30 квадратних кілометрів і фронтом близько 30 кілометрів.

"Станом на зараз тиск на Авдіївку кількість на одиницю площі/довжину фронту багаторазово перевищує те, що ми бачили з вами рік тому та протягом 10 місяців день за днем під Бахмутом. Аналогічно і з втратами, яких зазнають російські окупаційні війська, це просто утилізація нон-стоп. Але слід бути реалістами та розуміти, що будь-яку оборону можна з часом, але прорвати. Аналогічно й будь-який укріп-район згодом, але зламується", — вважає військовий експерт.

Авдіївка перетворюється на колосальну ганьбу для ЗС РФ

Експерт припускає, що лише людським ресурсом реалізувати оточення Авдіївки не вдасться, адже слід враховувати не лише площу самого міста, а й замикання з півночі та півдня.

"По суті, Авдіївка перетворюється на колосальну ганьбу для РОВ, ще навіть більшу за Бахмут, і якщо будь-якого іншого командувача цей факт зупинив би, щоб не погіршувати своє становище та не витрачати ще тисячі й десятки тисяч життів своїх солдатів, для російського командування це стимул продовжувати м'ясорубку, щоб довести, що вони можуть", — написав Олександр Ковальов.

На його думку, наступні 3 тижні стануть вирішальними в боях за Авдіївку.

Нагадаємо, що окупанти під Авдіївкою втратили вже 6,5 тисячі солдатів. Вона перетворюється на один із найбільших цвинтарів для ЗС РФ. За 2 тижні наступів вони зазнали там втрат, які перевищують втрати в аналогічних наступальних операціях у районі Бахмута, Вугледара та Куп'янська.