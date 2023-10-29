"Найбільша поразка росіян": у ЗСУ розповіли, скільки солдатів ЗС РФ стягли під Авдіївку

Із 10 жовтня загальніа втрати противника на Донеччині в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб.

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Російські окупанти продовжують безуспішні штурми на Авдіївському напрямку в районі Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького й Опитного. Вчора, 28 жовтня, там було відбито понад 10 атак. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

За його словами, найбільше втрат російські окупанти зазнали в районі Авдіївки.

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"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб. Повністю знищено 100 танків і майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено 5 танків ворога, серед яких є Т-90", — розповів Олександр Штупун.

Він додав, що ЗС РФ зосередили на Авдіївському напрямку до 40 тисяч осіб.

"Ворог іде вперед, зазнає втрат, залишки тікають назад, і їх усіма правдами й неправдами намагаються зібрати до купи та знову женуть уперед. Звичайні солдати бачать ті втрати й починають відмовлятися йти на вірну смерть, тому командування ЗС РФ намагається їх обманювати або задіювати якісь свіжі сили з глибинки Росії, які ще не обізнані про те, що твориться на фронті", — сказав він.

Через залякування командирів усе більше росіян починають здаватися в полон. Тільки вчора таких нарахували близько 10.

Нагадаємо, що ЗС РФ у районі Авдіївки розпочали масштабний наступ 10 жовтня 2023 року. 12 жовтня було підтверджено знешкодження 1030 одиниць живої сили противника.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Рустам Умєров 28 жовтня назвав цифру втрат росіян у битві за Авдіївку. Він заявив, що росіяни втратили 4000 бійців.