Битва за Авдіївку: ЗС РФ втратили до батальйону військової техніки за 48 годин, — Newsweek

Повідомляється, що командування окупантів отримало вказівку почати атаки по всій лінії фронту, щоб тягнути час, поки не зміниться погода і контрнаступ ЗСУ зупиниться.

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За два дні штурмових дій у районі Авдіївки в Донецькій області російські війська втратили близько батальйону військової техніки. Про це пише видання Newsweek.

За словами аналітиків OSINTtechnical, за 48 годин ЗС РФ, імовірно, втратили 13 артилерійських знарядь, 15 танків, 33 БМП/БТР, шість вантажівок і 14 легкових автомобілів.

Як розповів журналістам професор факультету військових досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк, оцінки OSINTtechnical можуть бути цілком реальними з огляду на те, що командування окупантів кинуло значні сили на штурм Авдіївки.

"Росія доклала великих зусиль в Авдіївці, тому що вони, ймовірно, побоюються прориву українських сил на південь від Бахмута", — заявив він.

За словами професора, наступ на Авдіївку — це спроба контратаки з боку РФ, щоб відвернути українські сили. Кларк припустив, що командування окупантів отримало вказівку почати атаки всією лінією фронту, щоб тягнути час, поки не зміниться погода і контрнаступ ЗСУ зупиниться.

Він зазначив, що за цими діями немає жодної серйозної стратегії. Міноборони РФ просто не хоче програти.

Нагадаємо, що аналітики ISW заявили, що ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі. Окупанти під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою та демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою та штурмовими групами.