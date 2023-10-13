Битва за Авдеевку: ВС РФ потеряли до батальона военной техники за 48 часов, — Newsweek

Сообщается, что командование оккупантов получило указание начать атаки по всей линии фронта, чтобы тянуть время, пока не изменится погода и контрнаступление ВСУ остановится.

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За два дня штурмовых действий в районе Авдеевки в Донецкой области российские войска потеряли около батальона военной техники. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам аналитиков OSINTtechnical, за 48 часов ВС РФ, предположительно, потеряли 13 артиллерийских орудий, 15 танков, 33 БМП/БТР, шесть грузовиков и 14 легковых автомобилей.

Как рассказал журналистам профессор факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, оценки OSINTtechnical могут быть вполне реальными, учитывая то, что командование оккупантов бросило значительные силы на штурм Авдеевки.

"Россия приложила большие усилия в Авдеевке, потому что они, вероятно, опасаются прорыва украинских сил к югу от Бахмута", — заявил он.

По словам профессора, наступление на Авдеевку – это попытка контратаки со стороны РФ, чтобы отвлечь украинские силы. Кларк предположил, что командование оккупантов получило указание начать атаки по всей линии фронта, чтобы тянуть время, пока не изменится погода и контрнаступление ВСУ остановится.

Он отметил, что за этими действиями нет никакой серьезной стратегии. Минобороны РФ просто не хочет проиграть.

Напомним, что аналитики ISW заявили, что ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе. Оккупанты во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.