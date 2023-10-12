Битва за Авдеевку: РФ за счет пехоты хочет добиться хоть какого-то успеха, — DeepState (карта)

По словам экспертов, при таком числе привлеченной техники и личного состава враг в любом случае будет иметь определенные продвижения.

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Авангард российской группировки, которая наступает на Авдеевку, 11 октября смог добраться до села Северное. В окрестностях населенного пункта была замечена одна единица военной техники и колонна пехоты врага. Об этом сообщили на Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

"Судя по кадрам, имеющимся в открытом доступе, как минимум 1 ЕВТ врага доехала до окрестностей села. Также в этом районе фиксируется колонна пехоты. Дальнейшая судьба обоих – неизвестна", — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что при таком числе привлеченной техники и личного состава враг в любом случае будет иметь определенные продвижения. Сейчас ВС РФ за счет преимущества в живой силе пытаются достичь хоть какого-то стратегического успеха, однако пока оснований для этого нет.

"Уже можно оценить масштаб потерь техники за эти два дня. Хотя это только часть", — отметили аналитики, заявив, что пока неясно, что происходит у села Первомайское.

В DeepState заявили, что битва за Авдеевку продолжается.

Битва за Авдеевку Фото: DeepStateMAP

Напомним, что обозреватели DeepState сообщили, что 10 октября был одним из самых тяжелых дней для украинских войск в Авдеевке. Так, российские оккупанты предприняли попытку атаковать несколькими колоннами и десантом. Сообщается, что ВС РФ потеряли колоссальное количество техники и живой силы, хоть и смогли занять определенные позиции. Оккупанты двигались колоннами сразу из нескольких наклеенных пунктов.