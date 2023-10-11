Враг надеялся на блицкриг: у Авдеевки прошел один из самых тяжелых дней воны, — DeepState

Сообщается, что ВС РФ потеряли колоссальное количество техники и живой силы, хоть и смогли занять определенные позиции. Оккупанты двигались колоннами сразу из нескольких наклеенных пунктов.

Related video

10 октября был одним из самых тяжелых дней для украинских войск в Авдеевке. Так, российские оккупанты предприняли попытку атаковать несколькими колоннами и десантом. Об этом сообщили на Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

Сообщается, что россияне также использовали в наступлении артиллерию, авиацию, атаковали ракетами. Колонны ВС РФ начали движение сразу с нескольких населенных пунктов.

"Колонны наступали из Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты смогли захватить определенные позиции, однако, учитывая масштабны наступления и количество задействованного личного состава и техники, результаты наступления для ВС РФ – плачевны.

Эксперты заявили, что россияне надеялись на блицкриг.

"Потери техники колоссальные, скоро будут аналитики это считать. Была проведена высадка сотен пехотинцев, которые до сих пор бродят по серой зоне. Бои продолжаются. Действительно, все могло быть значительно хуже, но слаженная работа Сил Обороны дала результат. Конечно, без потерь не обошлось", — сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что в сети распространялись заявление о входе ВС РФ в Бердычи, но они неправдивые.

"Конечно не все радужно возле Авдеевки, но первое нашествие реальной советской армии было отбито", — заявили в DeepState.

Авдеевка на карте Фото: DeepState

Напомним, что ранее уже сообщалось, что оккупанты пошли в массивное наступление возле Авдеевки. Российская армия использовала пехоту под прикрытием военной техники, рассказывают аналитики. Начало активных штурмовых действий ВС РФ подтверждают и военные, которые находятся на востоке Украины.