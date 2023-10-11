Ворог сподівався на бліцкриг: біля Авдіївки пройшов один із найважчих днів війни, — DeepState

Повідомляється, що ЗС РФ втратили колосальну кількість техніки та живої сили, хоч і змогли зайняти певні позиції. Окупанти рухалися колонами одразу з кількох наклеєних пунктів.

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10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так, російські окупанти зробили спробу атакувати кількома колонами і десантом. Про це повідомили на Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

Повідомляється, що росіяни також використовували в наступі артилерію, авіацію, атакували ракетами. Колони ЗС РФ почали рух одразу з кількох населених пунктів.

"Колони наступали з Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків і Веселого", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти змогли захопити певні позиції, однак, з огляду на масштабність наступу та кількість задіяного особового складу і техніки, результати наступу для ЗС РФ — плачевні.

Експерти заявили, що росіяни сподівалися на бліцкриг.

"Втрати техніки колосальні, скоро будуть аналітики це рахувати. Було проведено висадку сотень піхотинців, які досі бродять сірою зоною. Бої тривають. Справді, все могло бути значно гірше, але злагоджена робота Сил Оборони дала результат. Звісно, без втрат не обійшлося", — сказано в повідомленні.

Аналітики зазначили, що в мережі поширювалися заяви про вхід ЗС РФ у Бердичі, але вони неправдиві.

"Звичайно, не все райдужно біля Авдіївки, але першу навалу реальної радянської армії було відбито", — заявили в DeepState.

Авдіївка на карті Фото: DeepState

Нагадаємо, що раніше вже повідомлялося, що окупанти пішли в масивний наступ біля Авдіївки. Російська армія використовувала піхоту під прикриттям військової техніки, розповідають аналітики. Початок активних штурмових дій ЗС РФ підтверджують і військові, які перебувають на сході України.