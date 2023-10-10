"М'ясний штурм": окупанти пішли в масивний наступ біля Авдіївки, — DeepState (відео)

Російська армія використала піхоту під прикриттям військової техніки, розповідають аналітики. Початок активних штурмових дій ЗС РФ підтверджують і військові, які перебувають на сході України.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються пробити оборону Збройних сил України в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили в Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

"У районі Авдіївки у цей час дуже спекотно, ворог вчергове сконцентрував ударний кулак та намагається пробити оборону Сил Оборони України, зокрема, в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що весь день українські бійці ведуть бої та стримують військових РФ. Натомість з самого ранку ворог застосовує артилерію, авіацію та ракети для ударів по селах та Авдіївці. Також окупанти використали піхоту під прикриттям техніки, що йшли декількома колонами. Зокрема, в опублікованому ролику видно одну з колон, яку зафіксували в районі Водяного.

У другій половині відео події, ймовірно, відбувалися в районі Красногорівки.

"Штурм великою кількістю особового складу з числа м'яса, які ведуть штурм в стилі своїх предків з совка, атакуючи великою групою по полю. Вогневе ураження наносилося з боку українських бійців миттєво", — розповіли аналітики DeepState.

Наголосили, що важкі бої продовжуються. Також пообіцяли надати деталі згодом.

Крім цього, боєць ЗСУ, який воює на сході України, у своєму Telegram-каналі "Бахмутський Демон" розповів, що зв'язався зі знайомими військовими, які воюють на Авдіївському напрямку.

"Кажуть коротко — як у тирі. Черговий м‘ясний штурм під*рків. Тактика не змінилась, важливо витримати його, багато їх", — сказав він.

Також начальник штабу бригади "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич у X (Twitter) заявив, що ворог перейшов до активних наступальних дій по всьому східному фронту.

"По всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії, зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам", — сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін заявив, що в районі Водяного російський танк не розрахував ширину мосту та його вантажопідйомність і впав у воду.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 9 жовтня повідомили, що ЗСУ просунулися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Зокрема, вони мали частковий успіх на захід від Вербового, поблизу Кліщіївки та Андріївки.