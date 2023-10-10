"Мясной штурм": оккупанты пошли в массивное наступление возле Авдеевки, — DeepState (видео)

Российская армия использовала пехоту под прикрытием военной техники, рассказывают аналитики. Начало активных штурмовых действий ВС РФ подтверждают и военные, которые находятся на востоке Украины.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

"В районе Авдеевки в это время очень жарко, враг в очередной раз сконцентрировал ударный кулак и пытается пробить оборону Сил Обороны Украины, в частности, в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка", — говорилось в сообщении.

Отметили, что весь день украинские бойцы ведут бои и сдерживают военных РФ. Зато с самого утра враг применяет артиллерию, авиацию и ракеты для ударов по селам и Авдеевке. Также оккупанты использовали пехоту под прикрытием техники, которые шли несколькими колоннами. В частности, в опубликованном ролике видно одну из колонн, которую зафиксировали в районе Водяного.

Во второй половине видео события, вероятно, происходили в районе Красногоровки.

"Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, которые ведут штурм в стиле своих предков из совка, атакуя большой группой по полю. Огневое поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно", — рассказали аналитики DeepState.

Отметили, что тяжелые бои продолжаются. Также пообещали предоставить детали позже.

Кроме этого, боец ВСУ, который воюет на востоке Украины, в своем Telegram-канале "Бахмутский Демон" рассказал, что связался со знакомыми военными, которые воюют на Авдеевском направлении.

"Говорят коротко — как в тире. Очередной мясной штурм пид*рков. Тактика не изменилась, важно выдержать его, много их", — сказал он.

Также начальник штаба бригады "Азов", майор НГУ Богдан Кротевич в X (Twitter) заявил, что враг перешел к активным наступательным действиям по всему восточному фронту.

"По всему восточному фронту противник перешел в активные наступательные действия, сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солдатам", — сказал он.

Напомним, 10 октября народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин заявил, что в районе Водяного российский танк не рассчитал ширину моста и его грузоподъемность и упал в воду.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 9 октября сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском и Запорожском направлениях. В частности, они имели частичный успех к западу от Вербового, вблизи Клещиевки и Андреевки.