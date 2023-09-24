Переродеваются в форму ВСУ": россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку (видео)

По данным спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, РФ все время пытается вернуть утраченное, потому что российским генералам, полковникам нужно показывать хоть какие-то результаты, а их у них нет.

Related video

На Таврическом направлении войска ВС РФ предприняли попытку прорыва обороны вооруженных сил Украины в районах Северного и Авдеевки. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Кроме постоянного террора гражданского населения, как на ВТО, так и с нашей стороны, также фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведение в таком виде боевых действий", — сказал он.

Военный заявил, что Россия постоянно стремится восстановить свои потери, так как российским высшим военным командам необходимо продемонстрировать хоть какие-либо успехи, но они их не имеют. В связи с этим, по его словам, российские военные применяют тактику массовых атак без должной подготовки.

Кроме того, захватчики продолжают предпринимать неудачные попытки окружить Авдеевку, и за последние сутки российская авиация наносила удары, в том числе в районах Авдеевки, Роботиного и Вербового.

Но, по его словам, украинские военные потихоньку идут вперед у Роботы и Вербового.

"В общей сложности в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. На Марьинском направлении кафиры в очередной раз атаковали возле населенного пункта Марьинка. Также зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. За минувшие сутки зафиксировано 10 янв. наши подразделения с занимаемых позиций", – проинформировал Штупун.

В ответ на вопрос о причинах, по которым он назвал атаки России на Авдеевку бестолковыми, он пояснил, что российские военные постоянно понесут потери, отступают, а затем снова делают попытки.

"Я считаю, что это неэффективная тактика", — сказал он, отметив, что общее количество потерь у врага за последние сутки составило 159 человек.

На Лимано-Купянском направлении, вблизи Белогоровки, были задействованы подразделения "Шторм Z", которые, по информации Восточной группировки войск, составлены из российских заключенных.

"Это несколько меньше, чем вчера-позавчера, но мы это будем максимально исправлять. Также уничтожены 43 единицы его военной техники, в том числе 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 различных беспилотников, 2 автомобиля и 1 единица спецтехники. И за прошедшие сутки враг. потерял 3 склада боеприпасов", — проинформировал Штупун.

Напомним, что Силы обороны в течение прошлой недели результативно отработали по живой силе противника, уничтожив более 3,5 тысячи россиян. Также досталось вражеской артиллерии и бронетехнике.

Ранее сообщалось, что в районе оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Это произошло на тренировочной базе оккупантов в Радивоновке.