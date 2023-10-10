Ехал штурмовать Авдеевку: украинский мост помог ВСУ и ликвидировал российский танк (видео)

Танк в голове колонны россиян не рассчитал ширину моста и просто полетел в воду.

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В Донецкой области даже переправы на водоемах работают на победу Украины и ликвидируют российских захватчиков. Так, благодаря одной из них оккупанты потеряли танк и притопили экипаж. Произошло это в районе Водяного, куда ВС РФ пробирались, чтобы потом штурмовать город Авдеевка. Об этом сообщил в соцсетях народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

"Девять единиц бронированной техники российской армии шли колонной со стороны Донецка через поселок Пески на Водяное, но успехов не имели — не доехали", — прокомментировал он.

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Доштурмовались: ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну техники ВС РФ вместе с экипажами (видео)

На опубликованных кадрах видно, как колонна российской техники едет по степной дороге в направлении переправы через неуказанный водоем. Танк в голове колонны россиян не рассчитал ширину моста и его грузоподъемность и просто дал сторчака в воду. Другие оккупанты, засмотревшись на неприятность, которая случилась с их техникой, притормозили и стали размышлять, ехать дальше и нырять за коллегой, или искать другие пути для наступления.

Напомним, что в России всплыл факт гибели 270 солдат в результате неизвестного "инцидента". Сообщается, что выжили только 70 оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские штурмовики штурмовали вражеские позиции под прикрытием танка, чтобы БТР М113 и БМП CV90 могли высадить бойцов.