Доштурмовались: ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну техники ВС РФ вместе с экипажами (видео)

Оккупанты прибегли к штурму, а чтобы он успешно прошел, сначала использовали инженерную машину по разминированию.

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На одном из участков фронта в Донецкой области ВСУ разбили российских штурмовиков на бронированной технике и отминусовали их разминировочную машину. Об этом сообщила пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"Что делает противник, если не может прорвать оборону десантников 79-ки? Правильно: продолжает упорно лезть и снова получает по зубам. Недавно враг снова прибегнул к массированному штурму позиций николаевских маруновых беретов, задействовав для этого танки, БМП и другую бронированную технику", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские захватчики решили испытать на прочность оборону десантников 79-тки и отправились на позиции украинских защитников штурмом. Оккупанты ожидали, что он будет успешным, а для этого сначала запустили инженерную машину по разминированию. Но из той авантюры ничего у них не получилось. С помощью дронов-камикадзе и артиллерии десантники начали бить по оккупантам еще на подступах к их позициям.

Затем в ход пошли минно-взрывные заграждения, которые бойцы 79 ОДШБр вовремя установили для незваных гостей. На них начала подрываться вражеская бронетехника.

Поняв, что кроме фиаско его ничего не ожидает, враг начал разворачиваться и убегать, получая вдогонку шквал огня.

Благодаря работе николаевских десантников, разминировочная техника первой попала в ад. Далее за ней следом туда же отправились 4 танка и 4 боевые бронированные машины, прихватив с собой на тот свет около двух десятков российских оккупантов.

Напомним, что на Таврическом направлении одно из подразделений ВСУ без потерь отбило штурм ВС РФ, которые преобладали в количестве, и кроме того разгромило их позиции, на которые те отступили.

Ранее сообщалось, что HIMARS испепелил российский "Солнцепек" вместе с экипажем. Система должна была нанести удар по позициям украинских военных, которые осуществляют контрнаступление на Мелитопольском направлении.