Доштурмувалися: ЗСУ на Донеччині знищили колону техніки ЗС РФ разом з екіпажами (відео)

Окупанти вдалися до штурму, а щоб він успішно пройшов, спочатку використали інженерну машину з розміновування.

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На одній з ділянок фронту на Донеччині ЗСУ розбили російських штурмовиків на броньованій техніці й відмінусували їхню розміновувальну машину. Про це повідомила пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

"Що робить противник, якщо не може прорвати оборону десантників 79-ки? Правильно: продовжує вперто лізти і знову отримує по зубах. Нещодавно ворог знову вдався до масованого штурму позицій миколаївських марунових беретів, задіявши для цього танки, БМП та іншу броньовану техніку", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські загарбники вирішили випробувати на міцність оборону десантників 79-тки і вирушили на позиції українських захисників штурмом. Окупанти очікували, що він буде успішним, а для цього спершу запустили інженерну машину з розміновування. Але з тієї авантюри нічого у них не вийшло. За допомогою дронів-камікадзе та артилерії десантники почали бити по окупантах ще на підступах до їхніх позицій.

Потім в хід пішли мінно-вибухові загородження, які бійці 79 ОДШБр вчасно встановили для непроханих гостей. На них почала підриватися ворожа бронетехніка.

Зрозумівши, що крім фіаско на нього нічого не очікує, ворог почав розвертатися та тікати, отримуючи навздогін шквал вогню.

Завдяки роботі миколаївських десантників, розміновувальна техніка першою потрапила в пекло. Далі за нею слідом туди ж вирушили 4 танки і 4 бойові броньовані машини, прихопивши із собою на той світ близько двох десятків російських окупантів.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку один із підрозділів ЗСУ без втрат відбив штурм ЗС РФ, які переважали в кількості, і крім того розгромив їхні позиції, на які ті відступили.

Раніше повідомлялося, що HIMARS спопелив російський "Солнцепек" разом з екіпажем. Система мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на Мелітопольському напрямку.