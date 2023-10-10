Їхав штурмувати Авдіївку: український міст допоміг ЗСУ і ліквідував російський танк (відео)

Танк в голові колони росіян не розрахував ширину мосту і просто шубовснув у воду.

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На Донеччині навіть переправи на водоймах працюють на перемогу України і ліквідовують російських загарбників. Так, завдяки одній з них окупанти втратили танк і притопили екіпаж. Сталося це в районі Водяного, куди ЗС РФ пробиралися, щоб потім штурмувати місто Авдіївка. Про це повідомив у соцмережах народний депутат та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

"Девʼять одиниць броньованої техніки російської армії йшли колоною з боку Донецька через селище Піски на Водяне, але успіхів не мали – не доїхали", — прокоментував він.

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На опублікованих кадрах видно, як колона російської техніки їде степовою дорогою в напрямку переправи через невказану водойму. Танк в голові колони росіян не розрахував ширину мосту і його вантажопідйомність і просто дав сторчака у воду. Інші окупанти, задивившись на неприємність, яка трапилася з їхньою технікою, пригальмували і стали розмірковувати, їхати далі і пірнати за колегою, чи шукати інші шляхи для наступу.

Нагадаємо, що в Росії сплив факт загибелі 270 солдатів внаслідок невідомолго "інциденту". Повідомляється, що вижили лише 70 окупантів.

Раніше повідомлялося, що що українські штурмовики штурмували ворожі позиції під прикриттям танка, щоб БТР М113 та БМП CV90 могли висадити бійців.