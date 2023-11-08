ВС РФ ударили по энергообъектам Украины 60 раз. Где были блэкауты и насколько серьезен ущерб

Российские войска чаще стали атаковать инфраструктурные объекты ракетами и дронами-камикадзе. Последствия прошлых массированных ударов еще устраняют, часть мощностей только собираются запустить. Фокус разбирался, хорошо ли защитили энергосистему Украины накануне зимы.

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В последние недели российские военные 60 раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры из разных видов вооружения. Каждая новая атака требует нового оборудования, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с заместителем Госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом.

Глава Минэнерго убежден, что россияне продолжат атаки и просит Штаты помочь. Украина должна войти в отопительный сезон 2024-2025 с газовыми турбинами и генераторами мощностью более 300 МВт, подчеркнул министр.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного марафона 7 ноября говорила, что ВС РФ пока не обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины, ведь холода еще не начались. По ее словам, оккупанты выжидают подходящий момент.

"В этом году осень теплее предыдущей, в ноябре держится плюсовая температура. Пока рано говорить об отопительном периоде. С наступлением холодов вполне возможны ракетные атаки", — отмечала военная.

Почему не было блэкаутов после обстрелов?

Озвученное Германом Галущенко количество ударов по энергообъектам, заставляет задуматься над степенью разрушений и насколько удачно показала себя усиленная защита подстанций.

Атаки по инфраструктурным объектам иранскими БПЛА Shahed действительно участились, но говорить о блэкаутах некорректно, объясняет первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Масштабные отключения света зависят от попаданий по критическим целям. Удары по трансформаторам приводят к тому, что тысячи людей сидят без света несколько дней. Локальные блэкауты возможны. Судя по статистике, они были в шести областях", — рассказал политик Фокусу.

Россияне часть бьют по энергообъектам в прифронтовых районах, но на общее состояние энергосистемы Украины это влияет минимально, говорит Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"На Западной Украине попадали в станции. Возможно, россияне пристреливаются, подсчитывают нужное количество дронов Shahed и ракет. Могу сказать, что 60 объектов явно не успели обстрелять. В общую статистику часто вписывают повреждения линий электропередач в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях", — сказал Фокусу специалист.

Защищены ли энергообъекты Украины от массированных ударов

Скорее всего, в Минэнерго говорили о комбинированных атаках БПЛА Shahed и ракетами. Поэтому и насчитали 60 ударов, комментирует Фокусу эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

"Сомневаюсь, что россияне нанесли столь много ударов за последние недели. Цифра действительно большая, если имеются в виду массированные обстрелы", — замечает он.

Вопрос охраны объектов "Укрэнерго" начали прорабатывать только в конце лета, а значит упустили время. Ведь по оценкам Попенко, для таких работ старт должен был быть еще весной.

"В перечне объектов — большие и маленькие трансформаторные подстанции и для некоторых не определили даже планы капитального ремонта", — добавляет эксперт.

СМИ со ссылкой на правительственные источники пишут, что ремонтные планы еще выполняют. Объекты с наибольшими повреждениями хотят ввести в эксплуатацию в ноябре.

"Полностью защитить энергетические объекты невозможно. Запасы истощились еще в прошлом году и быстро восстановить огромное количество трансформаторов не получится", — утверждают в Кабмине.

Алексей Кучеренко в связи с этим говорит, что зимой не стоит ждать стопроцентной защиты от прилетов.

"Мы говорим об экспериментальных инженерных конструкциях. Отсутствие повреждений они не гарантируют. С уверенностью говорю вам, что проблемы с подачей электроэнергией в морозы будут. Масштабы увидим позже", — замечает он.

Напомним, украинское правительство хочет обеспечить украинцев дровами в отопительный сезон. Наибольший размер субсидии для приобретения дров составит 16,2 тысячи гривен в год на одну семью.

Опрошенные Фокусом эксперты ранее говорили, что Россия подготовила все необходимое для ракетных ударов по энергообъектам Украины, в том числе самолеты и разведывательные средства.