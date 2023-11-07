Ракетные атаки зимой: изменит ли враг тактику обстрелов, — эксперт (видео, инфографика)

По мнению эксперта Александра Мусиенко, враг не только стремится поразить ракетами интересующие его цели, но и создать серьезное психологическое давление на мирное население.

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По отработанной стратегии ракетных обстрелов российские оккупанты постоянно проводят разведку и доразведку интересующих их объектов на территории Украины. О том, какова цель оккупантов при осуществлении ракетного террора, рассказал в эфире YouTube-канала Фокус руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, страна-агрессор имеет для таких действий все необходимое — и самолеты, и другие разведывательные средства. А зону их интересов составляют объекты гражданской и критической инфраструктуры, военные объекты, средства ПВО.

Что касается пусков ракет, то, по мнению Мусиенко, россияне применяют сейчас точечную тактику. Они имеют целью поражение определенных объектов, применяя для этого крылатые и баллистические ракеты, которые запускает тактическая авиация.

"Обычно объекты, которые находятся на прифронтовых территориях или в приграничных областях, то есть в пределах досягаемости тактической авиации. Или используют для точечного поражения баллистические ракеты "Искандер-К", "Искандер-М", "Ониксы", как это произошло на днях в Одессе", — подчеркнул эксперт.

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По мнению руководителя Центра, цель этих точечных ударов — именно ударить четко по целям, которые они для себя определили.

Кроме того, враг практически по всем регионам Украины применяет дроны, которыми не только пытается достать интересующие их цели, но и истощить наше ПВО.

"Относительно стратегической авиации, думаю, сейчас идет накопление ракет, и я придерживаюсь мнения, что агрессоры ведут именно психологическую войну, как бы предупреждая: вот сейчас накопим ракеты, а потом будем постоянно бить массированными ракетными ударами", — отмечает Мусиенко.

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"В прошлом году было больше запасов: в ГУР рассказали, что уничтожило ракетный потенциал РФ (видео)

И дополняет: это действительно достаточно большие риски, и они никуда не исчезли. Просто враг рассчитывает на то, чтобы, собрав как можно больше ракет, провести 2-3 массированных ракетных обстрела и сформировать психологическое впечатление, что так будет постоянно.

"То есть, думаю, российские оккупанты рассчитывают на чрезвычайно масштабные комбинированные атаки, в которых будет задействовано до 100 ракет единовременно, и это станет серьезным психологическим давлением на мирное население, которое всю зиму будет ждать такие угрозы", — резюмирует эксперт.

Однако Мусиенко утверждает, что вряд ли ракетные обстрелы будут осуществляться в таких объемах.

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Сколько ракет имеет сейчас РФ

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет. Он отметил, что оккупанты накопили резервы ракет из-за того, что в последние месяцы применяли комбинированные удары, где акцент был на беспилотные летательные аппараты. В результате чего с начала холодов российские атаки могут возобновиться.

Инфографика ГУР Минобороны Украины Фото: Telegram

Напомним, Фокус писал, что 6 ноября представитель ГУР МОУ, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что после наступления холодов российские военные могут начать массированные ракетные удары по украинской энергетике.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 6 ноября сообщили, что Россия смогла увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось. По информации представителя ГУР Вадима Скибицкого, враг имеет в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.