Ракетні атаки взимку: чи змінить ворог тактику обстрілів, — експерт (відео, інфографіка)

На думку експерта Олександра Мусієнка, ворог не тільки прагне уразити ракетами цілі, які його цікавлять, а ще й створити серйозний психологічний тиск на мирне населення.

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За відпрацьованою стратегією ракетних обстрілів російські окупанти постійно проводять розвідку і дорозвідку об’єктів на території України, які їх цікавлять. Про те, якою є мета окупантів при здійсненні ракетного терору, розповів в ефірі YouTube-каналу Фокус керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, країна-агресор має для таких дій все необхідне — і літаки, й інші розвідувальні засоби. А зону їхніх інтересів становлять об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, військові об’єкти, засоби ППО.

Щодо пусків ракет, то, на думку Мусієнка, росіяни застосовують зараз точкову тактику. Вони мають на меті ураження певних об’єктів, застосовуючи для цього крилаті і балістичні ракети, які запускає тактична авіація.

"Зазвичай об’єкти, які знаходяться на прифронтових територіях або у прикордонних областях, тобто в межах досяжності тактичної авіації. Або використовують для точкового ураження балістичні ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Онікси", як це сталося днями в Одесі", — підкреслив експерт.

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На думку керівника Центру, мета цих точкових ударів — саме вдарити чітко по цілях, які вони для себе визначили.

Крім того, ворог практично по всіх регіоних України застосовує дрони, якими не тільки намагається дістати цілі, які їх цікавлять, а й виснажити наше ППО.

"Щодо стратегічної авіації, гадаю, зараз триває накопичення ракет, і я дотримуюсь думки, що агресори ведуть саме психологічну війну, ніби попереджаючи: от зараз накопичимо ракети, а потім будемо постійно бити масованими ракетними ударами", — зазначає Мусієнко.

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І доповнює: це дійсно досить великі ризики, і вони нікуди не зникли. Просто ворог розраховує на те, щоб, зібравши якомога більше ракет, провести 2-3 масованих ракетних обстріли і сформувати психологічне враження, що так буде постійно.

"Тобто, гадаю, російські окупанти розраховують на надзвичайно масштабні комбіновані атаки, в яких буде задіяно до 100 ракет одноразово, і це стане серйозним психологічним тиском на мирне населення, яке всю зиму чекатиме такі загрози", — резюмує експерт.

Проте Мусієнко стверджує, що навряд чи ракетні обстріли здійснюватимуться в таких обсягах.

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Скільки ракет має наразі РФ

Зі слів представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет. Він наголосив, що окупанти накопичили резерви ракет через те, що останніми місяцями застосовували комбіновані удари, де акцент був на безпілотні літальні апарати. У результаті чого з почату холодів російські атаки можуть поновитися.

Інфографіка ГУР Міноборони України Фото: Telegram

Нагадаємо, Фокус писав, що 6 листопада представник ГУР МОУ, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що після настання холодів російські військові можуть розпочати масовані ракетні удари по українській енергетиці.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 6 листопада повідомили, що Росія змогла збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося. За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцького, ворог має в резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.