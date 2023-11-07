"Минулого року було більше запасів: у ГУР розповіли, що знищило ракетний потенціал РФ (відео)

Збройні сили Російської Федерації не можуть повернутися до минулорічних показників запасів ракетного озброєння попри виробництво, розповіли в українській розвідці.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вважає, що масові ракетні удари по України знищили потенціал Російської Федерації. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Минулого року у ворога було значно більше запасів ракетних озброєнь і попри те, що виробництво там триває, до показників минулої зими і повномасштабного вторгнення, вони не можуть повернутись", — сказав Андрій Юсов.

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Він зазначив, що минулого року Збройні сили Російської Федерації "бездумно і масово" використовували ракети. Зі слів Юсова, колишній Головнокомандувач повітряно-космічними силами РФ Сергій Суровікін знищив та довів до критичного ракетний арсенал Росії. Він додав, що наразі відбувається коригування тактики і незабаром можливі "певні зміни".

Скільки ракет має РФ

Зі слів Юсова, Російська Федерація накопичила понад 800 високоточних ракет, зокрема близько сотні ракет різної номенклатури вони можуть виробляти. Він наголосив, що окупанти накопичили резерви ракет через те, що останніми місяцями застосовували комбіновані удари, де акцент був на безпілотні літальні апарати. У результаті чого з почату холодів російські атаки можуть поновитися.

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив, що Росія почала поступово нарощувати виробництво ракет з весни, шукаючи лазівки в міжнародних санкціях. З його слів, ворогу вдалося налагодити виробництво ракетного озброєння і підтримувати його на достатньому рівні, зокрема про це свідчить те, що показники минулого року були майже такі ж.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть — мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату — тоді знову хтось полетить з посади", — сказав Вадим Скібіцький.

Він наголосив, що в жовтні ЗС РФ змогли випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів, зокрема 20 "Калібрів", близько 40 Х-101, чотири "Кинджали". Крім цього, ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К". Також відбувається модернізація Х-22, які окупанти намагаються переробити на Х-32, мова йде про близько дев'ять одиниць на місяць.

Представник ГУР Скібіцький заявив, що наразі ворог має в запасі близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Зокрема, проєкт UA War Infographics створив інфографіку, яка показує кількість високоточних ракет, які має РФ станом на листопад 2023 року.

Запас російських ракет

Нагадаємо, 6 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький завив, що після настання холодів російські військові можуть розпочати масовані ракетні удари по українській енергетиці. З його слів, наразі складно визначити, які види озброєння буде більше застосовувати ворог — ракети чи безпілотні літальні апарати. Зокрема, окупанти можуть використати ракети різних типів або комбіновані удари з застосуванням ракет і БПЛА.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 6 листопада повідомили, що Росія змогла збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося. За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцького, ворог має в резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.