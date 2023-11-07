"В прошлом году было больше запасов: в ГУР рассказали, что уничтожило ракетный потенциал РФ (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации не могут вернуться к прошлогодним показателям запасов ракетного вооружения несмотря на производство, рассказали в украинской разведке.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что массовые ракетные удары по Украине уничтожили потенциал Российской Федерации. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"В прошлом году у врага было значительно больше запасов ракетных вооружений и несмотря на то, что производство там продолжается, к показателям прошлой зимы и полномасштабного вторжения, они не могут вернуться", — сказал Андрей Юсов.

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Он отметил, что в прошлом году Вооруженные силы Российской Федерации "бездумно и массово" использовали ракеты. По словам Юсова, бывший Главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин уничтожил и довел до критического ракетный арсенал России. Он добавил, что сейчас происходит корректировка тактики и вскоре возможны "определенные изменения".

Сколько ракет имеет РФ

По словам Юсова, Российская Федерация накопила более 800 высокоточных ракет, в том числе около сотни ракет различной номенклатуры они могут производить. Он отметил, что оккупанты накопили резервы ракет из-за того, что в последние месяцы применяли комбинированные удары, где акцент был на беспилотные летательные аппараты. В результате чего с начала холодов российские атаки могут возобновиться.

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" сообщил, что Россия начала постепенно наращивать производство ракет с весны, ища лазейки в международных санкциях. По его словам, врагу удалось наладить производство ракетного вооружения и поддерживать его на достаточном уровне, в частности об этом свидетельствует то, что показатели прошлого года были почти такие же.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут — минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не достигнут результата — тогда снова кто-то полетит с должности", — сказал Вадим Скибицкий.

Он отметил, что в октябре ВС РФ смогли выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, в том числе 20 "Калибров", около 40 Х-101, четыре "Кинжала". Кроме этого, враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К". Также происходит модернизация Х-22, которые оккупанты пытаются переделать на Х-32, речь идет об около девяти единиц в месяц.

Представитель ГУР Скибицкий заявил, что сейчас враг имеет в запасе около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. В частности, проект UA War Infographics создал инфографику, которая показывает количество высокоточных ракет, которые имеет РФ по состоянию на ноябрь 2023 года.

Запас российских ракет

Напомним, 6 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий завил, что после наступления холодов российские военные могут начать массированные ракетные удары по украинской энергетике. По его словам, пока сложно определить, какие виды вооружения будет больше применять враг — ракеты или беспилотные летательные аппараты. В частности, оккупанты могут использовать ракеты различных типов или комбинированные удары с применением ракет и БПЛА.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 6 ноября сообщили, что Россия смогла увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось. По информации представителя ГУР Вадима Скибицкого, враг имеет в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.