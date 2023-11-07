РФ нарастила производство высокоточных ракет быстрее, чем ожидалось, — ISW

По информации представителя ГУР Вадима Скибицкого, в октябре 2023 года в РФ изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности.

Related video

Военные аналитики отмечают, что Российская Федерация смогла увеличить свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий 6 ноября заявил, что РФ имеет в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

Ранее, 28 августа, Скибицкий заявлял, что российские силы имеют в резерве 585 ракет большой дальности. Это говорит о том, что за этот период ВС РФ увеличили свой ракетный резерв на 285 ракет.

Отмечается, что, со слов представителя ГУР, в октябре 2023 года в России изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности:

30 баллистических ракет "Искандер-М";

12 крылатых ракет "Искандер-К";

20 крылатых ракет "Калибр";

40 крылатых ракет Х-101;

9 крылатых ракеты Х-32;

4 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Аналитики отметили, что 28 августа Вадим Скибицкий заявил, что российским оборонным предприятиям тяжело производить несколько десятков конкретных типов ракет в месяц в связи с дефицитом иностранных комплектующих. Поэтому увеличение российских резервов на 285 ракет с конца августа, а также изготовление 115 из них в октябре, указывает на то, что Российская Федерация увеличила внутреннее производство ракет быстрее, чем прогнозировалось.

Напомним, 6 ноября в ГУР рассказали, когда ВС РФ могут нанести массированный удар по Украине. По мнению представителя разведки Вадима Скибицкого, РФ может применить ракеты разных типов или комбинированные удары с использованием ракет и БПЛА. Это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году.