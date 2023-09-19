Платить больше: какой будет цена на газ в новом отопительном сезоне

Фокус разбирался, какими будут тарифы на газ предстоящей осенью и зимой и ждать ли украинцам повышения тарифов на отопление во время войны.

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Новый отопительный сезон все ближе, поэтому всех украинцев беспокоит вопрос стоимости коммунальных услуг. Уже этой зимой население могло бы платить по-новым ценам, однако пока стоимость газа для населения и для предприятий теплокоммунэнерго остается без изменений. Но вот что будет с ценами на отопления в многоквартирных домах, зависит не только от цены на газ, но и от местных властей. Об этом пишет Фокус в своей статье "Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны".

Как объяснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, именно власти на местах выставляют тарифы на отопление. То есть именно от них зависит, что будет с ценами на эту коммунальную услугу в новом отопительном сезоне.

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"Если есть заявление "Нафтогаза", что до конца апреля цены не меняются, то, скорее всего, так и будет, и только потом возможен пересмотр. Но с экономической точки зрения, мы так понимаем, что, если бы не поддержка государственного бюджета, то должны были бы тарифы вырасти", — рассказал он.

Тем временем, например, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое подает горячую воду и тепло жителям столицы, уже сообщало, что не будут менять тарифы. Они останутся на прошлогоднем уровне, а именно: 97,89 грн за кубометр горячей воды и 1654,41 грн за Гккал (если есть счетчик тепла).

Что касается газа, то и здесь для населения и предприятий теплокоммунэнерго есть хорошие новости: стоимость "голубого топлива" в отопительном сезоне 2023/2024 менять не будут. Все потому, что действие Положения о возложении специальных обязательств на рынке природного газа (ПСО) Кабмин продлил до 15 апреля 2024 года.

"Производители тепла и горячей воды будут получать от НАК "Нафтогаз Украины" газ по тарифу 7420 грн за тысячу кубометров. Для населения ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" в размере 7,96 грн за куб. м (с НДС) до 1 мая 2024 года", — сообщили в "Нафтогазе".

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Между тем в Национальном банке Украины прогнозируют, что комплексное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине начнется с 2024 года и продлится несколько лет. Так, в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года сказано, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение отменят примерно в эти же сроки.

Также напомним, что долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года находились на уровне примерно в 100 миллиардов гривен.