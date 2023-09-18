Все дороже: сколько украинцы сейчас платят за коммунальные услуги

В Украине растет стоимость жилищно-коммунальных услуг. В Госстате подсчитали, какие услуги за год подорожали больше всего.

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Коммунальные услуги в Украине продолжают дорожать даже во время войны. Так, с августа 2022 года и по август 2023 стоимость некоторых услуг подорожала почти на 14%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Дороже всего украинцам сейчас обходится электроэнергия — суммы в платежках выросли на 69,7%. Также подросли цены на:

вывоз мусора – 13,8%;

содержание придомовой территории – 7,5%;

управление в многоквартирных домах – 2,7%;

водоснабжение – 0,8%;

отвод канализации – 0,7%.

Дороже всего украинцам сейчас обходится электроэнергия Фото: Госстат

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление даже подешевели. По данным Госстата, цены снизились на 0,2%.

Когда повысят тарифы на коммуналку в Украине

В отчете Национального банка Украины за июль этого года сказано, что мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги, скорее всего, отменят в 2025 году. Ожидается, что после этого подорожают:

газ;

горячая вода;

теплоснабжение.

В Нацбанке также считают, что отмена моратория спровоцирует "административную инфляцию", уровень которой повысится на 19%. Поэтому тарифы будут меняться в несколько этапов, что продлится несколько лет и будет сопровождаться предоставлением социальной помощи.

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Напомним, что повышать тарифы на тепло и горячую воду на время войны с Россией Верховная Рада запретила летом 2022 года. При этом запрет не распространяется на тарифы на электроэнергию и холодной воды. Согласно решению парламента, мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.

Отметим также, что 12 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в новом отопительном сезоне потребителям не стоит бояться повышения тарифов на тепло и горячую воду.

"Поставщики тепла и дальше будут получать от "Нафтогаза" объемы "голубого топлива" по фиксированной цене — 7,4 грн за кубический метр", — отметил глава правительства.

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Тем временем в Пенсионном фонде Украины напомнили, что 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить семьи, в которых проживают приемные дети.