Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: как получить льготу в 100%

В Пенсионном фонде объяснили, что такая льгота предоставляется только пенсионеру, то есть члены его семьи на государственную помощь могут не рассчитывать.

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Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на льготы для и меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, или же покупать по сниженным ценам бытовое топливо или сжиженный газ. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на льготы

По информации государственной структуры, на это могут рассчитывать пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в сельской местности. Например:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Важно, что льготы не распространяются на семью льготника, то есть воспользоваться ею может только конкретный пенсионер, а не члены его семьи.

Как получить льготы

Во-первых, пенсионеру придется подтвердить, что он действительно работал педагогом, медиком, фармацевтом и так далее. Для этого необходимо получить справка или же предъявить соответствующие записи в трудовой книжке, которые засвидетельствуют данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.

На основании предоставленных документов информацию о льготнике внесут в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Во-вторых, придется предоставить еще некоторые справки. А именно:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Справки и документы нужно предоставить Пенсионному фонду. Сделать это можно онлайн или же лично:

через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа Пенсионного фонда;

воспользовавшись вебпорталом электронных услуг ПФУ, мобильным приложением фонда, или порталом "Дія".

Отмечается, что льготу можно получить только если среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода, в расчете на одного человека, не больше уровня дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3 760 грн).

Льгота предоставляется в течение года с месяца определения такого права.

Тем временем напомним, что некоторым украинцам могут отменить начисление пенсионных выплат. Без денег останутся граждане, которые не пройдут физическую идентификацию в отделениях "Ощадбанка". Также у украинцев есть возможность перейти на другую пенсионную выплату.