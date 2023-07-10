Пенсии и социальную помощь могут перестать платить: как не потерять выплаты

В "Ощадбанке" заявили, что пенсионерам и получателям соцпомощи нужно пройти физическую идентификацию. Процесс проходит в три этапа.

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"Ощадбанк" возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи в связи с окончанием карантина, связанного с COVID-19. Тем, кто не прошел физическую идентификацию, могут прекратить выплачивать помощь. Об этом сказано на сайте банка.

Сообщается, что что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам и получателям социальной (адресной) помощи необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделе "Ощадбанка" каждые полгода.

В банке отметили, чтобы получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию каждые 3 месяца.

Как проходит физическая идентификация

Сообщается, что всего есть три этапа:

Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любом отделении "Ощадбанка". С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПУ. Сотруднику банка нужно предъявить одновременной основную платежную карту или ЭПУ, а также паспорт. После этого проводится операция по получению наличных или по пересмотру остатков средств на счете через кассовый POS-терминал. Также возможно установление или изменение ПИН-кода с использованием платежной карты или ЭПУ.

Сообщается, что, если выплаты уже остановлены, то возобновят их не позднее следующего дня после прохождения физической идентификации.

Напомним, что в ПФУ объяснили, как перейти на другую пенсионную выплату. Перерасчет пенсий происходит в разные сроки, и может так случиться, что в какой-то момент пенсия по возрасту окажется выше, чем, например, пенсия по потере кормильца.