Если пенсия не устраивает: в ПФУ объяснили, как перейти на другую выплату

Перерасчет пенсий происходит в разные сроки, и может так случиться, что в какой-то момент пенсия по возрасту окажется выше, чем, например пенсия по потере кормильца.

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Когда некоторые украинские пенсионеры претендуют на разные виды пенсионных выплат (на пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), выбрать нужно одну из них. Но если в определенный момент гражданин поймет, что ему выгоднее получать другой вид пенсии, он может изменить вид выплат. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

"Например, если размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, чем размер получаемой вами пенсии по возрасту, вы можете изменить вид пенсии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы определиться с целесообразностью такого перехода, пенсионерам нужно обращаться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда и написать соответствующее заявление.

Документы для перехода с одного вида пенсии на другой

оригинал паспорта;

оригинал и копия идентификационного кода заявителя;

оригинал трудовой книжки;

оригинал диплома, если учился на дневном отделении;

оригинал военного билета, если лицо проходило военную службу или справку военных комиссариатов;

по желанию справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года;

Решение о предоставлении другого вида пенсии принимается не позднее 10 дней после с момента получения всех необходимых для перехода документов.

Пенсии в 2023 году: сколько получают украинцы

Если пенсионер имеет 35 лет рабочего стажа и до выхода на заслуженный отдых его зарплата находилась на среднестатистическом уровне (то есть, гражданин зарабатывал ежемесячно примерно 14 тыс. грн), тогда у него есть право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года. Это означает, что государство будет выплачивать ему по 4 254 грн пенсии.

При минимальной зарплате за 35 лет работы пенсия составит 2 093 гривны.

Если размер зарплаты превышал средний уровень вдвое, тогда украинец получит пенсию в размере примерно 8 508 гривен.

Напомним, в Украине могут ввести новые основания для лишения граждан пенсионных выплат. В частности, в Раде есть законопроект, которым предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали их от Украины только при условии, что им не выплачивала пенсию страна-агрессор. Также напомним, что у украинцев есть право обратиться за назначением пенсионных выплат в течение трех месяцев после наступления права на них.