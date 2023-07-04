Пенсии на оккупированных территориях Украины хотят отменить: кто может не получить выплаты и почему

В Украине могут ввести декларативный принцип в отношении пенсионеров с временно оккупированных территорий. Фокус объясняет, что это означает.

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В Украине могут появиться новые основания для прекращения пенсионных выплат. В частности предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали пенсию от Украины только если им не выплачивали пенсию от страны-агрессора. Об этом говорится в законопроекте №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины".

Отмечается, что в случае одобрения законопроекта Верховной Радой, в Украине введут декларативный принцип в отношении пенсионеров с временно оккупированных территорий. Изменения нужны, поскольку обмен информацией между Украиной и РФ пока невозможен.

То есть, выплаты пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо лично сообщит, что не получало пенсионные выплаты от Российской Федерации.

Кроме того, в тексте документа предлагаются и другие изменения. Например, обновить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии. Начисления прекратятся, если:

пенсионер направит заявление о прекращении выплат в связи с временным проживанием за пределами Украины;

лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

При этом правительству предлагают восстановить условия идентификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Физическую идентификацию можно проходить удаленно, используя "Дія.Підпис" в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ).

Документ, инициированный Министерством социальной политики, уже поддержал Кабинет министров. Сейчас законопроект №9453 ожидает одобрения от Верховной Рады.

Кому в июле повысят пенсионные выплаты

Тем, кто вышел на пенсию по спецзакону, то есть бывших:

чиновников;

ученых;

народных депутатов;

работников органов местного самоуправления.

Перерасчет пенсий произойдет автоматически. Как известно, средний размер пенсий народных избранников составляет более 15 тысяч гривен.

К слову, 27 июня появилась информация, что выплату пенсий на банковские карты могут приостановить. В Украине периодически проходят проверки личных данных получателей госвыплат, после которых деньги могут перестать поступать на карту. На это есть несколько причин.