Пенсії на окупованих територіях України хочуть скасувати: хто може не отримати виплати і чому

В Україні можуть запровадити декларативний принцип щодо пенсіонерів з тимчасово окупованих територій. Фокус пояснює, що це означає.

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В Україні можуть з'явитися нові підстави для припинення пенсійних виплат. Зокрема пропонується, щоби жителі тимчасово окупованих територій отримували пенсію від України лише якщо їм не виплачували пенсію від країни-агресора. Про це йдеться у законопроєкті №9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Зазначається, що у разі схвалення законопроєкту Верховною Радою, в Україні запровадять декларативний принцип щодо пенсіонерів з тимчасово окупованих територій. Зміни потрібні, оскільки обмін інформацією між Україною та РФ наразі неможливий.

Тобто, поновлення та виплати пенсій жителям непідконтрольних Україні територій здійснюватимуться на підставі заяви, в якій особа особисто повідомить, що не отримувала пенсійні виплати від Російської Федерації.

Крім того, у тексті документа пропонуються й інші зміни. Наприклад, оновити перелік підстав щодо припинення виплати пенсії. Нарахування припиняться, якщо:

пенсіонер надішле заяву про припинення виплат у зв'язку з тимчасовим проживанням за межами України;

особа визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку;

пенсіонер отримав статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";

пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;

одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

При цьому уряду пропонують відновити умови ідентифікації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Фізичну ідентифікацію можна проходити віддалено, використовуючи "Дія.Підпис" в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду (ПФУ).

Документ, ініційований Міністерством соціальної політики, вже підтримав Кабінет міністрів. Наразі законопроєкт №9453 очікує на схвалення від Верховної Ради.

Кому у липні підвищать пенсійні виплати

Тим, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, тобто колишніх:

чиновників;

науковців;

народних депутатів;

працівників органів місцевого самоврядування.

Перерахунок пенсій відбудеться автоматично. Як відомо, середній розмір пенсій народних обранців становить понад 15 тисяч гривень.

До слова, 27 червня з'явилася інформація, що виплату пенсій на банківські картки можуть призупинити. В Україні періодично проходять перевірки особистих даних одержувачів держвиплат, після яких гроші можуть перестати надходити на карту. На це є кілька причин.