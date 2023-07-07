Якщо пенсія не влаштовує: у ПФУ пояснили, як перейти на іншу виплату

Перерахунок пенсій відбувається в різні строки, і може так статися, що в якийсь момент пенсія за віком виявиться вищою, ніж, наприклад пенсія по втраті годувальника.

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Коли деякі українські пенсіонери претендують на різні види пенсійних виплат (на пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), обрати потрібно один із них. Та якщо у певний момент громадянин зрозуміє, що йому вигідніше отримувати інший вид пенсії, він може змінити вид виплат. Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

"Наприклад, якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір отримуваної вами пенсії за віком, ви можете змінити вид пенсії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, аби визначитись із доцільністю такого переходу, пенсіонерам потрібно звертатись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду та написати відповідну заяву.

Документи для переходу з одного виду пенсії на інший

оригінал паспорта;

оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;

оригінал трудової книжки;

оригінал диплома, якщо навчався на денному відділенні;

оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу або довідку військових комісаріатів;

за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року;

Рішення про надання іншого виду пенсії ухвалюється не пізніше 10 днів після з моменту отримання усіх необхідних для переходу документів.

Пенсії у 2023 році: скільки отримують українці

Якщо пенсіонер має 35 років робочого стажу і до виходу на заслужений відпочинок його зарплата перебувала на середньостатистичному рівні (тобто, громадянин заробляв щомісяця приблизно 14 тис. грн), тоді у нього є право на пенсію в розмірі 35% від середньої зарплати за три роки. Це означає, що держава виплачуватиме йому по 4 254 грн пенсії.

За мінімальної зарплати за 35 років роботи пенсія становитиме 2 093 гривні.

Якщо розмір зарплати перевищував середній рівень удвічі, тоді українець отримає пенсію в розмірі приблизно 8 508 гривень.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити нові підстави для позбавлення громадян пенсійних виплат. Зокрема, у Раді є законопроєкт, яким пропонується, щоби жителі тимчасово окупованих територій отримували їх від України лише за умов, що їм не виплачувала пенсію країна-агресор. Також нагадаємо, що в українців є право звернутися за призначенням пенсійних виплат впродовж трьох місяців після настання права на них.