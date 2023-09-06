Долгов на 6 миллиардов гривен: в Киеве подсчитали, как жители оплачивают коммуналку

В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что поддерживать работу энергокомплекса столицы в условиях военного положения удается благодаря киевлянам, которые продолжают оплачивать счета за коммунальные услуги.

Related video

Большинство жителей столицы исправно платят полученные платежки за воду. Несмотря на это, задолженность за водоснабжение, водоотвод и горячую воду продолжает расти. Об этом заявил во время брифинга 6 сентября директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он заявил, что благодаря киевлянам, которые вовремя оплачивают коммунальные услуги, коммунальщикам удается обеспечивать поддержку работы энергокомплекса в условиях военного положения. Вместе с тем общий долг вырос на 830 миллионов гривен по сравнению с сентябрем прошлого года. Сейчас сумма долга составляет почти 6 миллиардов гривен.

Важно

Рискуют потерять имущество: в Украине должникам за коммуналку заблокируют счета

"Оплата за отопление и горячую воду чрезвычайно важна, ведь на эти деньги закупается газ, который используется для генерации тепла и электроэнергии для большинства жилых домов столицы. Понятно, что война серьезно повлияла на экономическую ситуацию в стране и платежеспособность каждого. Но сегодня для энергетики оплата за коммунальные услуги — это вклад в стабильное и безопасное прохождение зимы", — сказал он.

Лопатин рассказал, что киевлянам, которым трудно платить сразу всю сумму долга, могут сделать реструктуризацию и платить долг частями. Так граждане смогут снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и равномерно распределить выплаты для погашения задолженности.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине не публикуются данные по задолженности населения за коммунальные услуги. Но в середине февраля 2023 года стало известно, что у украинцев колоссальные долги за коммунальные услуги, особенно за отопление и горячую воду. Так, по состоянию на 1 декабря 2022 года задолженность составляла 35,35 млрд грн.

Между тем по данным Госстата, за год — с июля 2022 года по июль 2023-го — общая стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 14,7% . Больше всего подорожала электроэнергия — сразу на 69,7%. На 10% выросли расценки и на другие услуги. А именно:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья — на 10,6%.

Напомним также, что 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны.