"Дополнительное бремя": в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны, — Шмыгаль (видео)

По словам премьера, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому могут финансировать водоканалы и не давать лишнего бремени на кошельки людей.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона Единые новости заявил, что до конца войны тарифы на водоснабжение и водоотвод не должны подниматься.

Премьер подчеркнул, что во время войны нельзя класть на плечи населения дополнительное финансовое бремя. "Так, как и тарифы на тепло и горячую воду, я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя", — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что хотя Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) является независимым органом.

При этом он заявил: "Очень важно сейчас, во время этой войны, когда людям трудно, действовать слаженно, как единая команда и принимать взвешенные решения с тем, чтобы мы балансировали между потребностями государства и возможностями людей".

По его словам, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому могут финансировать водоканалы.

"Фактически мы говорим о том, что местные бюджеты отдельных общин имеют сегодня возможности обеспечивать коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, дополнительным финансированием и не поднимать тариф для людей, чтобы не давать лишнего бремени на платежки людей и на кошельки людей", — пояснил глава правительства.

Денис Шмыгаль о ситуации с тарифами

29 июня Фокус писал о том, что в Украине повышают тарифы на воду. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду. Как сообщили представители комиссии, повышение будет происходить в 2 этапа: с 1 июля и с 1 сентября 2023 года.

Напомним, ранее 13 июня в Офисе президента объяснили, почему украинцы будут больше платить за свет. Так, заместитель главы ОП Ростислав Шурма рассказал, что тарифы на электроэнергию пересмотрели, чтобы получить деньги для восстановления энергосистемы.