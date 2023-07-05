"Додатковий тягар": в Україні не будуть підвищувати тариф на воду до кінця війни, - Шмигаль (відео)

За словами прем’єра, місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали й не давати зайвого тягаря на гаманці людей.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що до кінця війни тарифи на водопостачання та водовідведення не мають підійматись.

Прем’єр наголосив, що під час війни не можна класти на плечі населення додатковий фінансовий тягар. "Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе", — сказав він.

Шмигаль підкреслив, що хоча Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) є незалежним органом.

При цьому він заявив: "Дуже важливо зараз, під час цієї війни, коли людям важко, діяти злагоджено, як єдина команда і приймати зважені рішення з тим, щоб ми балансували між потребами держави і можливостями людей".

За його словами, місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали.

"Фактично ми говоримо про те, що місцеві бюджети окремих громад мають сьогодні можливості забезпечувати комунальні підприємства, які постачають питну воду, додатковим фінансуванням і не підіймати тариф для людей, щоб не давати зайвого тягаря на платіжки людей і на гаманці людей", — пояснив голова уряду.

Денис Шмигаль про ситуацію з тарифами

29 червня Фокус писав про те, що в Україні підвищують тарифи на воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду. Як повідомили представники комісії, підвищення відбуватиметься у 2 етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше 13 червня в Офісі президента пояснили, чому українці будуть більше платити за світло. Так, заступник глави ОП Ростислав Шурма розповів, що тарифи на електроенергію переглянули, щоб отримати гроші для відновлення енергосистеми.