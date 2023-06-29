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В Україні підвищують тарифи на воду: скільки доведеться платити

Тарифи, вода, НКРЕКП
Фото: УНІАН | Українці більше платитимуть за холодну воду

У НКРЕКП зазначають, що в середньому тарифи на воду збільшаться на 32%. Підвищення відбуватиметься у 2 етапи.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду. Як повідомляє комісія, підвищення відбуватиметься у 2 етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року.

"На зміну тарифу на першому етапі впливають такі фактори: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації", — сказано в повідомленні.

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Відомо, що водоканалам запропонували змінювати тарифи у два етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року. Тарифи підвищать такі водоканали:

  • КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";
  • КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ";
  • КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД";
  • КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • КП "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ";
  • ЧАО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ";
  • ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС";
  • КП "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ";
  • КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ";
  • КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • КП "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА";
  • КП "ВОДОКАНАЛ" (ЗАПОРІЖЖЯ);
  • КП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ";
  • ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА";
  • ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД";
  • ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ";
  • КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
  • ТОВ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ");
  • КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
  • КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ";
  • РОВКП ВКГ "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ";
  • КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ";
  • МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ";
  • КП "МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" (М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);
  • ПрАТ "АЗОТ" (м. ЧЕРКАСИ);
  • КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • КП "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ";
  • КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ";
  • ЧАО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ";
  • КП "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ

За словами представника НКРЕКП Руслан Кайдаш, середньозважене зростання тарифів становило 32%.

"Платіжки на водопостачання та водовідведення для середньостатистичної сім'ї збільшаться приблизно на 60 грн. Це не дуже багато", — сказав він.

Нагадаємо, раніше 13 червня в Офісі президента пояснили, чому українці будуть більше платити за світло. Так, заступник глави ОП Ростислав Шурма розповів, що тарифи на електроенергію переглянули, щоб отримати гроші для відновлення енергосистеми.