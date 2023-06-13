Тарифи на світло підвищуватимуть і надалі: в Офісі президента пояснили причини

В Офісі президента стверджують, що навіть зараз кожен кіловат електроенергії — це не просто збитки, а величезна доплата.

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Підвищення цін на електроенергію в Україні є необхідним, щоб відновити енергосистему. Також нові тарифи допоможуть країні у спокійному режимі пережити осінньо-зимовий період 2023/2024. Втім новий тариф на світ все одно залишається збитковим, заявив в інтерв'ю виданню Telegraf заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, зараз кожен кіловат електроенергії — це не просто збиток, а серйозна доплата, оскільки собівартість транспортування значно перевищує вартість, яку було встановлено для громадян нашої країни.

"Для того, щоб акумулювати хоч якісь ресурси на відновлення нашої енергосистеми після руйнувань, потрібно хоча б не встановлювати глибоко мінусові тарифи для державних компаній", — сказав він.

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Підвищення тарифів, як вважає Шурма, дозволить отримати державі додаткові ресурси для того, щоби пройти осінньо-зимовий період. При цьому перед переглядом цін український уряд вивчив досвід інших держав щодо того, як вони поводилися з цінами на енергоресурси під час воєн.

"Ізраїль, розуміючи, що йде війна, все ж таки адаптував ціни на електроенергію до мінімально необхідних рівнів. А були країни, які займалися дешевим популізмом. Це, наприклад, Ірак, Ліван, Сирія, які під час воєн, коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань, ухвалювали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні, як відбувається в Україні. Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому разі 2-4 години щодня", — розповів Шурма.

Тому влада ухвалила неприємне рішення та переглянула тариф на електрику. Все для того, як зазначив, заступник голови Офісу президента, щоб Україна не опинилася в ситуації, коли світло лише 2-4 години на день. При цьому він натякнув, що навіть цього підвищення однаково недостатньо.

"Навіть після підвищення цін для населення вартість електроенергію глибоко субсидована, більш ніж удвічі", — наголосив Ростислав Шурма.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року для українців діє єдиний тариф на світ. Тепер побутові споживачі платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину. Сума у платіжках за електроенергію для однієї родини зросте приблизно на 250 гривень.

При цьому, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, у НКРЕКУ пропонували підняти тарифи у два етапи. Спочатку – до 2,88 гривні за кіловат-годину.