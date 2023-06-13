Тарифы на свет будут повышать и дальше: в Офисе президента объяснили причины

В Офисе президента утверждают, что даже сейчас каждый киловатт электроэнергии — это не просто убыток, а огромная доплата.

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Повышение цен на электроэнергию в Украине необходимо, чтобы восстановить энергосистему. Также новые тарифы помогут стране в спокойном режиме пережить осенне-зимний период 2023/2024. Впрочем, новый тариф на свет все равно остается убыточным, заявил в интервью изданию Telegraf замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, сейчас каждый киловатт электроэнергии — это не просто убыток, а огромная доплата, поскольку себестоимость транспортировки значительно превышает ту стоимость, которая была установлена для граждан нашей страны.

"Для того чтобы аккумулировать хоть какие-то ресурсы на восстановление нашей энергосистемы после разрушений, нужно хотя бы не устанавливать глубоко минусовые тарифы для государственных компаний", — сказал он.

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Повышение тарифов, как считает Шурма, позволит получить государству дополнительные ресурсы для того, чтобы пройти осенне-зимний период. При этом перед пересмотром цен украинское правительство изучило опыт других государств в плане того, как они вели себя с ценами на энергоресурсы во время войн.

"Израиль, понимая, что идет война, все же адаптировал цены на электроэнергию к минимально необходимым уровням. А были страны, которые занимались дешевым популизмом. Это, например, Ирак, Ливан, Сирия, которые во время войн, когда их энергосистемы терпели разрушения, принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне, как происходит в Украине. Кончалось тем, что в течение полугода свет был в лучшем случае 2-4 часа каждый день", — рассказал Шурма.

Поэтому власть приняла неприятное решение и пересмотрела тариф на электричество. Все для того, как отметил, замглавы Офиса президента, чтобы Украина не оказалась в ситуации, когда свет всего 2-4 часа в день. При этом он намекнул, что даже этого повышения все равно недостаточно.

"Даже после повышения цен для населения стоимость электроэнергию глубоко субсидирована, более чем в два раза", — подчеркнул Ростислав Шурма.

Напомним, с 1 июня 2023 для украинцев действует единый тариф на свет. Теперь бытовые потребители будут платить 2,64 гривны за киловатт-час. Сумма в платежках за электроэнергию для одной семьи вырастет примерно на 250 гривен.

При этом, по словам министра энергетики Германа Галущенка, в НКРЭКУ предлагали поднять тарифы в два этапа. Сначала — до 2,88 гривны за киловатт-час.