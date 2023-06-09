Дорогая электроэнергия: как заплатить меньше при новом тарифе

Фокус объясняет, как платить за электроэнергию вдвое меньше и что для этого нужно.

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С 1 июня 2023 для украинцев ввели единый тариф на свет. Теперь бытовые потребители будут платить 2,64 гривны за киловатт-час. Сумма в платежках за электроэнергию для одной семьи вырастет, примерно, на 250 гривен. При этом, по словам министра энергетики Германа Галущенка, сначала в НКРЭКУ предлагали поднять тарифы в два этапа. Сначала — до 2,88 гривны за киловатт-час.

"Но мы увидели, что есть возможность установить тариф на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему", – объяснил он.

Тем временем Фокус в своей статье "Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф" посчитал разные варианты платежек до 1 июня 2023 года и с 1 июня 2023 года:

Потреблено 250 кВт-часов. Было: 360 грн. Будет: 660 грн. Потреблено 400 кВт-часов. Было: 468 грн. Будет: 1056 грн. Потреблено 650 кВт-часов. Было: 1032 грн. Будет: 1716 грн.

Есть ли возможность экономить

Это реально, если перевестись на двухзонный или трехзонный тарифный план. Тогда в не пиковые часы стоимость электроэнергии будет ниже. То есть основную нагрузку на сеть (например, включать стиральную машинку) нужно давать ночью, а днем стараться как можно реже пользоваться разными электроприборами.

Сколько стоит свет по двухзонному тарифу:

с 23:00 до 07:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

с 07:00 до 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Сколько стоит свет по трехзонному тарифу:

с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

07:00 до 08:00 и с 11:00 до 20:00 — 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

с 23:00 до 07:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Как перейти

Для этого подаете заявление на сайте местного облэнерго. После — оплатить квитанцию, которую вышлют на почту. Перевод на многотарифный учет произойдет в течение двух недель после оплаты за переход.

Также можно обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или по месту жительства в городской или областной район электросетей

Рыночная цена на электроэнергию: возможна ли она в украинских реалиях

По мнению директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченка, тариф в размере 2,64 грн за кВт-час – временный, поскольку Украине следует двигаться в сторону настоящего рынка электрической энергии. Значит, цена на элекроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться рынком, а не в кабинетах власти. Проще говоря: потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами.

Важно

Игры вокруг "тарифного геноцида". Почему повышение тарифа на свет – это нормально

"Первый этап перехода на рыночные цены – повышение тарифов. Рыночная цена у нас сегодня — около 5-5,5 грн за кВт-час. Что касается повышения сейчас до 2,64 грн за кВт-час, то, вероятно, расчет был следующий – не могли сразу повысить до рыночного уровня, ведь большой социальный резонанс, и пошли на компромисс", — считает Омельченко.

Ранее эксперт Олег Попенко объяснил, почему повышение тарифов на электроэнергию не поможет поправить финансовую ситуацию энергокомпаний. Также Фокус писал, что последнее повышение тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей преследует цель помочь восстановиться энергетической системе, пострадавшей от обстрелов со стороны России.