Электроэнергия дорожает: виновата ли война, что правительство решилось на повышение тарифа для населения

Тариф на электроэнергию для населения вырос до 2,64 грн за кВт-час. В правительстве говорят – повышение нужно для ликвидации последствий нападений на энергообъекты ВС РФ. Однако эксперты иного мнения.

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По данным профильных экспертов, рыночная цена электроэнергии для населения еще в 2021 году составляла около 2,5-3,5 грн за кВт-час. Однако в 2021 году правительство не решилось изменить тариф, а в 2022 году на фоне вторжения, активных военных действий и резкого падения платежеспособности населения такой шаг также казался достаточно неуместным. Поэтому вопрос заморозили до весны 2023 года, когда и начались активные консультации в НКРЭКУ, Министерстве энергетики и правительстве относительно будущего повышения. Наконец, в Минэнерго сообщили, что с 1 июня граждане будут платить 2,64 грн за кВт-ч. Об этом пишет Фокус в новой статье "Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф".

По мнению старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, недавнее решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения – верный шаг, однако этот шаг не решает всех проблемных вопросов. И тем более речь не идет о возобновлении энергосистемы после атак ВС РФ, о чем говорит министр Герман Галущенко, по словам которого, "повышение стало необходимым для масштабной подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону, продолжающемуся на энергетических объектах страны".

"Низкие тарифы, неплатежи, долги компаний, проблемы Энергоатома — сейчас средства пойдут на закрытие дыр, о скором восстановлении энергосистемы речь не идет", — говорит Денис Саква. Он уверен: повышать тариф нужно было раньше, ведь в энергетике все достаточно инертно: повышение произойдет с 1 июня, а положительный результат (для состояния энергосистемы – Фокус) можно будет увидеть через месяцы.

А директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден: еще задолго до войны тариф на электроэнергию для населения не покрывал основных расходов компаний, которые обеспечивают собственно как производство, так и поставки электроэнергии. И повышение тарифа, безусловно, способно помочь улучшить финансовое состояние участников энергетического рынка. "Я положительно оцениваю решение правительства по повышению тарифа. Оно принято с опозданием, компании на рынке давно работают с убытками. У нас население получает бесплатно электроэнергию, а оплачивает только распределение и передачу электроэнергии. В результате создавались долги", — рассказал Фокусу Владимир Омельченко.

По словам Андриана Прокипа, эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего, последнее существенное повышение тарифа для населения произошло в течение 2015-2017 годов в пять этапов. И уже задолго до войны нужно повысить стоимость электроэнергии для домохозяйств. "Годами все составляющие тарифа росли – росли тарифы на распределение и передачу, росли цены у разных сегментов рынка, цены поставщиков, цены вообще в стране. Если посчитать индекс потребительских цен, то с 1 марта 2017 года он составил 92%. И росли зарплаты. У нас был искусственно ограничен рост тарифов, и это создавало проблемы для отрасли, и, в итоге, тариф для населения уже не покрывал цену самой электроэнергии, а лишь едва покрывал тариф на передачу и тариф на распределение. Все эти популистские упреки некоторых политических сил и активистов заостряли внимание на тарифах на электроэнергию, в то время как тарифы на связь, телевидение росли, и часто эти тарифы превышали цену электроэнергии», — говорит Андриан Прокип.

Напомним, 30 мая на брифинге министр энергетики Герман Галущенко рассказал об установлении с 1 июня нового тарифа на электроэнергию для населения – теперь стоимость будет составлять 2,64 грн за кВт-ч.