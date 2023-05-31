Електроенергія дорожчає: чи справа у війні, що уряд пішов на підвищення тарифу для населення

Тариф на електроенергію для населення зріс до 2,64 грн за кВт-годину. В уряді кажуть – підвищення потрібне для ліквідації наслідків нападів на енергооб’єкти ЗС РФ. Проте експерти іншої думки.

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За даними профільних експертів, ринкова ціна електричної енергії для населення ще у 2021 році складала біля 2,5-3,5 грн за кВт-годину. Проте у 2021 році уряд не наважився змінити тариф, а у 2022 році на тлі вторгнення, активних військових дій та різкого падіння платоспроможності населення такий крок також видавався досить недоречним. Тож, питання заморозили до весни 2023 року, коли і почались активні консультації у НКРЕКП, Міністерстві енергетики та уряді щодо майбутнього підвищення. Врешті у Міненерго повідомили, що з 1 червня громадяни платитимуть 2,64 грн за кВт-год. Про це пише Фокус у новій статті "Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію та чому збільшили тариф".

На думку старшого аналітика Dragon Capital Дениса Сакви, недавнє рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію для населення – вірний крок, проте цей крок не вирішує усіх проблемних питань. І тим більше мова не йде про відновлення енергосистеми після атак ЗС РФ, про що каже міністр Герман Галущенко, за словами якого, "підвищення стало необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об’єктах країни".

"Низькі тарифи, неплатежі, борги компаній, проблеми Енергоатома – зараз кошти підуть на закриття дір, про швидке відновлення енергосистеми не йдеться", — каже Денис Саква. Він впевнений: підвищувати тариф потрібно було раніше, адже в енергетиці все досить інертно: підвищення відбудеться з 1 червня, а позитивний результат (стану енергосистеми – Фокус) можна буде побачити через місяці.

А директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко впенвнений: ще задовго до війни тариф на електроенергію для населення не покривав основних витрат компаній, які забезпечують, власне, як виробництво, так і постачання електроенергії. І тому підвищення тарифу, безумовно, здатне допомогти покращити фінансовий стан учасників енергетичного ринку. "Я позитивно оцінюю рішення уряду щодо підвищення тарифу. Воно ухвалене із запізненням, компанії на ринку давно працюють зі збитками. У нас населення отримує безкоштовно електроенергію, а оплачує лише розподіл та передачу електроенергії. В результаті створювались борги", — розповів Фокусу Володимир Омельченко.

За словами Андріана Прокопа, експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього, востаннє суттєве підвищення тарифу відбулось протягом 2015-2017 років у п’ять етапів. І вже задовго до війни потрібно було підвищити вартість електроенергії. "Протягом років усі складові тарифу зростали – зростали тарифи на розподіл та передачу, зростали ціни в різних сегментів ринку, ціни постачальників, ціни взагалі в країні. Якщо порахувати індекс споживчих цін, то з 1 березня 2017 року він склав 92%. І зростали зарплати. У нас було штучно було обмежене зростання тарифів, і це створювало проблеми для галузі, і врешті тариф для населення вже не покривав ціну самої електроенергії, а лише ледве покривав тариф на передачу та тариф на розподіл. Всі ці популістські закиди деяких політичних сил та активістів загострювали увагу на тарифах на електроенергію, тоді як тарифи на зв'язок, телебачення зростали, і часто ці тарифи перевищували ціну електроенергії", — каже Андріан Прокіп.

Нагадаємо, 30 травня під час брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко розповів про встановлення з 1 червня нового тарифу на електроенергію для населення – тепер вартість складатиме 2,64 грн за кВт-год.