Тариф на электроэнергию подорожает на 83%. Разницы между пенсионерами и олигархами – никакой

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В Украине с 1 июня электроэнергия подорожает на 83%. Украинцы будут платить за электроэнергию не 1,44 -1,68 за кВт*ч, а 2,64 за кВт*ч.

Цифра, утвержденная Кабмином, соответствует ориентировочно следующим расчетам: себестоимость генерации Энергоатома — около 1 грн (хотя реальных цифр никто не знает, а финансовые отчеты говорят о 0,50 коп), добавляем стоимость распределения ОСР (т.н. облэнерго) +1.32 распределение и добавляем стоимость распределения Укрэнерго 0,4 грн.

В Минэнерго, формируя тариф на электроэнергию, взяли цифры, соответствующие существующим расчетам, утвержденным НКРЭКУ.

Сами цифры очень спорные, они, по-моему, не соответствуют реальным, особенно стоимость услуг облэнерго, учитывая их сверхдоходы в год войны 2022, а большинство ОСР входят в топ 50 сверхприбыльных компаний Украины.

Возвращаясь к поднятию тарифов, хотел бы разобрать этот вопрос на несколько составляющих

Во-первых, поднятие тарифов не даст никакого ожидаемого результата. Как не дало поднятие тарифов на услуги водоканалов в 10 раз за последние 8 лет, ни поднятие тарифов на тепло или горячую воду. Ничего фактически не изменилось, потому что проблема тектоническая, и решить ее поднятием тарифов невозможно. Нужно привлекать миллиарды долларов на реконструкцию и модернизацию нашей энергосистемы и ЖКХ. И это должны быть точно не средства по тарифам простых украинцев. А бюджетные средства и международные доноры. Никогда ни одна страна мира не восстанавливала свою энергосистему за счет повышения тарифов.

Во-вторых, повышение тарифов приведет к росту задолженности по ЖКУ и еще большим проблемам в энергетике и коммуналке. При этом долги за электроэнергию не будут расти, так как электромонтеру очень просто отключить дом или квартиру от поставок электроэнергии, а пострадают другие коммунальные услуги. Вырастут в первую очередь долги за теплоснабжение, горячую воду и обслуживание БКБ.

Рост тарифов не решит проблему энергетики Фото: Pexels

Обещания по субсидиям так и останутся обещаниями. Субсидии дадут не всем

Украинцам обещают, что после удорожания будут учтены льготы и субсидии, но у меня есть одно "но". На сегодняшний день задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет в Украине, по моим расчетам, не менее 140 миллиардов гривен. Хотя на 1 января 2022 задолженность была 81,6 миллиарда гривен. Долги растут. Люди, имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги более 318 гривен, не получат субсидии. Поэтому в этой ситуации заявления чиновников, что всем будут предоставляться субсидии, при таких огромных долгах выглядят как очень химерная идея

И одно из самых главных "но". У нас была хоть какая-то, на начальном уровне, тарифная политика. Когда потребитель платил за электроэнергию ответственно, имея градацию до 250 кВт*ч и после. К сожалению, и эта система разрушена, и нивелирована, и все украинцы, и бабушка на пенсию в 3000 грн, и олигархи будут платить за электроэнергию одинаково, по 2,64 грн за кВт*ч

Я не раз писал, что если и поднимать сейчас тарифы на электроэнергию, то не для всех слоев населения. И точно не для самых бедных, а ввести новые тарифы для тех 7%, потребляющих более 1000 кВт в месяц. Есть хороший пример, как это сделали в Польше – с 1 января 2023 года там ввели новые тарифы на электроэнергию. Но если ты экономишь и подписываешься на объем потребления в год 2000 кВт, то для тебя тарифы не растут. То есть люди заинтересованы внедрять энергоэффективные меры, экономить электроэнергию. И для таких не будет расти тариф.

К сожалению, в Украине отсутствует тарифная политика вообще, все, что было создано, разрушено, а украинцы получили новые тарифы на электроэнергию, и большинство домохозяйств уплатят уже в ближайший месяц на 250 -300 грн больше, а имеющие электрическое отопление уплатят в ближайший отопительный сезон на 2500-3000 грн больше, чем в прошлом.

Олег Попенко — Telegram

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