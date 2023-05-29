Будем платить больше. Как вырастут тарифы за электроэнергию для украинцев с июня

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Уже почти официально все решено. Тариф на электроэнергию 2,88 за кВт*ч с 1 июня.

"НКРЭКУ предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 г. с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 с НДС", – говорится в письме в Минэнерго за подписью твоего председателя регулятора Руслана Кайдаша.

Электроэнергия идет резко вверх... Фото: finance.kz

Как отмечает источник Энергореформы в правительстве, Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшее время.

То есть, чтобы вы поняли, никакой градации от потребления, работы с потребителем, а просто на 100% до 2,88 за кВт*ч, что в среднем увеличит платежку на 200-250 грн в месяц.

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