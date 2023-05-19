Долги растут: чем обернется повышение тарифов на свет в Украине и как нам поможет пример Польши

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В Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. Этому есть косвенное подтверждение — заявления о запланированном подорожании от представителей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Министерства энергетики.

Тема подорожания тарифов на электроэнергию постоянно обсуждается профильными специалистами. Ориентировочно, стоимость электроэнергии может подорожать с 1 июня. Сейчас тариф составляет 1,44-1,68 грн. за кВт. Ожидается, что тариф на электроэнергию вырастет ровно вдвое. Цифры, которые озвучивали наши чиновники это — 2,88 грн. за кВт.

Субсидии дадут не всем

Увеличение тарифа больно ударит по кошелькам украинских домохозяйств. У нас около 70% домохозяйств потребляет до 150 кВт в месяц. То есть платежка одного домохозяйства вырастет почти на 200 гривен.

Украинцам обещают, что после подорожания будут учтены льготы и субсидии, но у меня есть одно "но", оно постоянно возникает. На сегодня задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет в Украине, по моим расчетам, не менее 140 миллиардов гривен. Хотя на 1 января 2022 года задолженность была 81,6 миллиарда гривен. Долги растут. Люди, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги более 318 гривен, не получат субсидии. Поэтому в этой ситуации заявления чиновников, что всем будут предоставляться субсидии, при таких огромных долгах, выглядят как очень причудливая идея.

Почему не стоит поднимать тариф?

Сейчас из-за войны и экономических трудностей украинцы едва сводят концы с концами, платя через "не могу" за коммунальные услуги. Особенно это касается пенсионеров, которые привыкли не накапливать долги.

Ситуация критическая, ведь из-за войны 6 миллионов рабочих мест разрушено, у нас 8 миллионов беженцев и переселенцев по Украине, а еще 6 миллионов за рубежом. При таких обстоятельствах, сомнительно, что люди будут вовремя платить за коммунальные услуги. Поэтому, я не вижу сейчас острой необходимости для повышения тарифов на поставку электроэнергии.

Навести порядок в сфере энергетики

Если и поднимать тарифы на электроэнергию, то сначала нужно навести порядок в этой сфере деятельности.

Думаю, сначала стоит попробовать побороть коррупцию и неэффективное управление на местах, тогда, возможно, и не нужно будет поднимать вдвое стоимость тарифа на электроэнергию, да еще и во время войны. Ведь мы видим, что уже месяц НКРЭКУ не может договориться с "Укрэнерго" — кто из них ответственный за экспорт электроэнергии в Словакию. Из-за этого мы теряем ежемесячно минимум 20 миллионов долларов. Было бы неплохо навести порядок и в "Центрэнерго". Я называю его "двоюродным братом ДТЭК" — абсолютно идентичная структура, которая занимается добычей угля, генерацией и продажей электроэнергии. Но при этом — ДТЭК входит в десятку самых прибыльных компаний Украины, а "Центрэнерго" в десятку самых убыточных компаний. Если навести порядок в этой компании, то может и не нужно будет поднимать тариф?

Градация по потреблению электроэнергии

Если и поднимать сейчас тарифы на электроэнергию, то не для всех слоев населения. И точно не для самых бедных, которые сейчас платят 1,44-1,68 гривен, а ввести новые тарифы для тех 7%, которые потребляют более 1000 кВт в месяц. Есть хороший пример, как это сделали в Польше — с 1 января 2023 года там ввели новые тарифы на электроэнергию. Но если ты экономишь и подписываешься на объем потребления в год 2000 кВт, то для тебя тарифы не растут. То есть люди заинтересованы внедрять энергоэффективные мероприятия, экономить электроэнергию. И для таких не будет расти тариф.

А у нас платят все одинаково. И дедушки и бабушки, которые вообще потребляют до 100 кВт, или 70-80 кВт ежемесячно. И столько же платят олигархи, которые имеют огромные дворцы по 1-2 тысячи квадратных метров. Более того, они регистрируют свои туристические комплексы где-то в Карпатах или в Буковеле и платят, как за частный дом. Представляете, трехэтажный частный дом? Почему бы им не платить, так как платит честный бизнес до 5,5 гривен за кВт? То есть нам нужно вводить градацию за потребление электроэнергии. Если ты потребляешь до 250 кВт — платишь 1,44 гривны, если больше, то 1,68 за киловатт, а если потребление более 1000 кВт, то плати 3,5 гривны. С таким подходом я согласен и это будет абсолютно справедливо.

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