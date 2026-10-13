Подземные линии электропередач: сколько это может стоить и защитит ли это от атак РФ
Предложение сделать украинские линии электропередачи недоступными для России, скрыв их под землей, эксперту в сфере коммунального хозяйства Олегу Попенко кажется неоправданно дорогостоящим. Он делает то, чего пока никто не сделал — приблизительно подсчитывает стоимость лишь одной такой линии от Ровенской АЭС до Киева, и получается невероятная сумма…
ЗАКОПАТЬ ЛЭП ПОД ЗЕМЛЮ? А КТО ПОДСЧИТАЛ СТОИМОСТЬ?
После российских ударов по энергетике все чаще звучит предложение: высоковольтные линии электропередач нужно зарыть под землю. Мол, тогда ракеты и дроны не смогут их повредить.
Звучит красиво. Но давайте посчитаем.
Возьмем конкретный пример — линию 750 кВ от Ровенской АЭС до подстанции "Киевская". Ее протяженность — почти 346 км. По данным государственной системы DREAM, стоимость проекта воздушной линии оценивается примерно в 5,43 млрд грн.
А сколько будет стоить подземный вариант?
Европейский регулятор в сфере энергетики ACER публикует показатели удельных инвестиционных затрат на электроэнергетическую инфраструктуру. В его отчете за 2023 год приведены, в частности, следующие средние показатели для подземных кабельных систем переменного тока:
- 150 кВ, одна цепь — примерно 0,83 млн евро за километр;
- 220–225 кВ, одна цепь — примерно 1,78 млн евро за километр;
- 220–225 кВ, две линии — примерно 4,40 млн евро за километр.
В Европе подземные линии протяженностью от 12 до 32 км были построены в Англии, Греции и Финляндии. Это проекты разных типов — от прокладки кабеля в траншее до строительства туннеля или горизонтального бурения.Важно
Для предварительной оценки рассмотрим условные сценарии — 5, 8 и 12 млн евро за километр. Это не подтвержденные цены на ЛЭП 750 кВ, а модель для оценки масштаба затрат. При условном курсе 50 грн за евро получаем:
- 86,5 млрд грн — при сценарии 5 млн евро/км;
- 138,4 млрд грн — по сценарию 8 млн евро/км;
- 207,6 млрд грн — по сценарию 12 млн евро/км.
Это предварительные расчеты, а не готовая смета, хотя и они показывают, что стоимость строительства подземных ЛЭП в среднем в 20 раз выше. Реальную стоимость можно определить только после технического проектирования, поскольку в ЕС ни один проект строительства подземной линии 750 кВ не был реализован
А теперь самое главное.
Подземная ЛЭП — это не просто кабель, зарытый в траншею. Это специальная изоляция, муфты, тепловые расчеты, компенсационное оборудование и сложный ремонт в случае повреждения. А подстанции и трансформаторы все равно требуют отдельной защиты.
Поэтому меня удивляют заявления людей, которые предлагают просто зарыть высоковольтные линии, не объясняя, во сколько это обойдется, сколько продлится строительство и откуда брать деньги.
Критиковать воздушные ЛЭП легко. Гораздо сложнее предложить решение с конкретной сметной стоимостью, и прежде чем тратить сотни миллиардов гривен, нужно ответить на три вопроса:
- Где действительно необходима подземная ЛЭП?
- Сколько она будет стоить со всем оборудованием?
- Не обеспечат ли другие решения лучшую защиту за меньшие деньги?
Энергетическая безопасность — это не политические лозунги. Это инженерные расчеты, реальные сметы и ответственность за каждую гривну.
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