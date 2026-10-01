Отрезать левый берег Киева и расколоть энергосистему: зачем РФ бьет по ЛЭП

Россия начала охоту на высоковольтные линии электропередачи, применив для этого новый тип дронов со специальной боевой частью. В последний день сентября под ударом оказались ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и сразу три ЛЭП, повреждение которых привело к отключениям в Киеве. Энергетические эксперты объяснили Фокусу, зачем РФ пытается разрезать энергосистему на части, насколько уязвима столица и к каким отключениям украинцам готовиться зимой.

Массированный удар по энергетике Украины пришелся на последний день сентября. Российские дроны и ракеты поразили ТЭЦ в Киеве, ТЭС и ГЭС в области, а также три высоковольтные линии передач. После ударов по ЛЭП в столице ввели аварийные отключения света. Остановился электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах, без света оказался и метрополитен.

В "Киевводоканале" сообщили о временном снижении давления в водопроводной сети города из-за атаки врага и падении напряжения. Из-за обесточивания части объектов и отсутствия подачи воды снижение давления зафиксировано в Соломенском, Шевченковском, Печерском районах и на левобережной части Киева.

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В Минэнерго сообщили, что в результате многочисленных атак противника на энергетическую инфраструктуру не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской и Житомирской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Собственно, еще летом о появлении нового типа вооружения у россиян рассказывал заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий. По словам разведчика, разработан беспилотник для поражения электроопор — ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металлические конструкции опор.

И 30 сентября россияне его применили. Как сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, РФ впервые применила на реактивном дроне специальную боевую часть для уничтожения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов. Новая кумулятивно-режущая боевая часть (КРСН) состоит из основного заряда массой 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей. А появление такой боевой части может указывать на подготовку России к прицельным атакам по ключевым высоковольтным линиям электропередачи.

Удары по ЛЭП: задача россиян — обесточить левый берег

Как сообщил Фокусу энергетический эксперт Станислав Игнатьев, российскими дронами была поражена линия электропередачи, которая соединяет правый и левый берег Киева.

"Основную электроэнергию для Киева мы получаем с Ровенской атомной станции. И линия проходит через подстанцию "Киевская 750", которая находится в середине Левобережной, как раз через правый берег заходит в Киев. Есть несколько таких линий, которые соединяют левый берег с правым, но эта самая большая и самая мощная. И задача врага сейчас — отрезать левый берег Киева от общей системы электроснабжения", — рассказывает эксперт.

И на данное время, как рассказывает эксперт, часть ЛЭП повреждена, почти над водой висят провода и ограничена навигация по Днепру из-за угрозы поражения судов током. Но и ремонтные бригады не могут в полном объеме выйти на работу из-за ситуации с безопасностью.

"В принципе, это быстро ремонтируется, но тактика врага — не допускать ремонтные бригады на объекты, потому что сейчас во время тревоги они не могут работать. Вчера погиб на ТЭЦ-5 водитель "Теплокомунэнерго", как раз из-за пренебрежения ситуацией с безопасностью", — продолжает Игнатьев.

Но удары по ЛЭП — это тревожные звоночки, по словам эксперта. Последствия самые тяжелые, так как фактически левый берег Киева будет под угрозой существенного обесточивания. То есть 100% обесточивания не будет, есть резервные линии, есть возможность перекинуть через линию по плотине Киевской ГЭС, то есть частично питание будет. Но уже не в полном объеме — это приведет к аварийным графикам отключений.

Графики отключений и так будут, дополнительно гигаватты к генерации не появятся, прогнозирует эксперт. Уже не будет активно работать солнечная генерация. Если существенных обесточиваний не будет, то графики будут достаточно мягкие. Это утренние часы и вечерние часы, когда мы больше всего потребляем энергию, и чем холоднее будет, тем они будут жестче.

"Но если продолжится обстрел по линии электропередачи, которая соединяет право-левый берег Киева, то тогда мы будем переходить к жестким графикам, как вчера было в части районов Киева и Киевской области. И как следствие — это и остановка водоснабжения также, так как Киев не подумал о подключении газопоршневых установок для насосной группы водоканала", — отметил энергетический эксперт.

ЛЭП можно починить, но есть более серьезные энергообъекты

Удары по ЛЭП были и в предыдущие годы, но не носили массового характера. Энергетики, эксперты не исключали, что такие удары будут. И уже потом, не случайно же ГУР предупреждало, что разработан дрон именно для ударов по линиям электропередач, рассказывает Фокусу аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"По линиям электропередач из АЭС электроэнергия импортируется с правого на левый дефицитный берег. Ударами по ЛЭП хотели его обесточить, ведь в зависимости от характера повреждений ремонт линии может занимать три дня, может занимать неделю, может занимать две недели. А основные последствия этого в том, что у нас будут возникать проблемы с выдачей мощности АЭС, с передачей объемов импортированной электроэнергии. И вот отдельные регионы будут сталкиваться с дефицитом. У нас будет возникать ситуация, когда в одних регионах электроэнергии очень много, ее некуда девать, а в других регионах достаточно серьезные графики отключений", — отмечает эксперт.

По его словам, россияне на удивление рано начали обстреливать наши энергетические объекты. Такое впечатление, что не стали ждать, когда у нас появятся анонсированные МО эффективные средства перехвата их беспилотников. Большой плюс в том, что они не ударили по более значимым и сложным элементам энергосистемы, которые дольше и дороже ремонтировать, чем линии электропередачи. Но уже можно констатировать, что нас ждут проблемы двух типов.

Первый — когда автоматика просто отключает линию из-за короткого замыкания. Через час-два питание в большинстве случаев восстанавливается.

Второй — когда удары накапливаются: сбили одну линию, потом другую. Тогда проблемы возникают уже в разных точках энергосистемы. Ремонтировать все это придется параллельно — но параллельно будут и обстреливать.

"Это и есть часть сценария: отрезать Киев, отрезать отдельные города. В результате возникает постоянный дисбаланс — в одних регионах электроэнергия есть бесперебойно, в других появляются проблемы. И там уже вводят ограничения потребления и графики отключений. Это не так критично. Это еще не какая-то катастрофа, но мы будем надеяться на то, что у нас будет улучшение эффективности работы противовоздушной обороны. Ведь власти анонсировали создание и запуск дронов-перехватчиков", — подчеркнул Андриан Прокип.

Как писал Фокус, ночные удары по тепло- и энерегогенерирующим мощностям существенного вреда не нанесли. Но если они продолжаться, если станут регулярными и мощными, то снова придется жить по графикам, без тепла и, возможно, без воды. Возможности быстрого восстановления разрушенного очень низкие на сегодняшний день.

Ранее Путин заявил, что отдал приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины в ответ на атаки украинских дронов.