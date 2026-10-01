Відрізати лівий берег Києва та розколоти енергосистему: навіщо РФ б'є по ЛЕП

Росія розпочала атаку на високовольтні лінії електропередачі, застосувавши для цього новий тип дронів зі спеціальною бойовою частиною. В останній день вересня під ударом опинилися ТЕЦ, ТЕС, ГЕС і відразу три ЛЕП, пошкодження яких призвело до відключень у Києві. Енергетичні експерти пояснили Фокусу, навіщо РФ намагається розрізати енергосистему на частини, наскільки вразлива столиця і до яких відключень українцям слід готуватися взимку.

Масштабний удар по енергетиці України припав на останній день вересня. Російські дрони та ракети вразили ТЕЦ у Києві, ТЕС та ГЕС в області, а також три високовольтні лінії електропередач. Після ударів по ЛЕП у столиці ввели аварійні відключення світла. Зупинився електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах, без світла залишився й метрополітен.

У "Київводоканалі" повідомили про тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі міста через атаку ворога та падіння напруги. Через відключення електропостачання на частині об’єктів та відсутність подачі води зниження тиску зафіксовано в Солом’янському, Шевченківському, Печерському районах та на лівобережній частині Києва.

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У Міненерго повідомили, що внаслідок численних атак супротивника на енергетичну інфраструктуру не тільки в Києві, а й у Київській, Чернігівській та Житомирській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Власне, ще влітку про появу нового типу озброєння у росіян розповідав заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицький. За словами розвідника, розроблено безпілотник для ураження електроопор — ЛЕП. У його крилах закладено вибуховий елемент, здатний перерізати металеві конструкції опор.

І 30 вересня росіяни його застосували. Як повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, РФ вперше застосувала на реактивному дроні спеціальну бойову частину для знищення високовольтних опор та металевих конструкцій мостів. Нова кумулятивно-різальна бойова частина (КРСН) складається з основного заряду масою 40 кг і чотирьох додаткових вражаючих модулів. А поява такої бойової частини може свідчити про підготовку Росії до прицільних атак на ключові високовольтні лінії електропередачі.

Удари по ЛЕП: завдання росіян — знеструмити лівий берег

Як повідомив Фокусу енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, російські дрони пошкодили лінію електропередачі, яка з’єднує правий і лівий береги Києва.

"Основну електроенергію для Києва ми отримуємо з Рівненської атомної станції. І лінія проходить через підстанцію "Київська 750", яка розташована в центрі Лівобережної, і саме через правий берег заходить у Київ. Є кілька таких ліній, які з’єднують лівий берег із правим, але ця — найбільша й найпотужніша. І завдання ворога зараз — відрізати лівий берег Києва від загальної системи електропостачання", — розповідає експерт.

І на даний момент, як розповідає експерт, частина ЛЕП пошкоджена, дроти висять майже над водою, а навігація по Дніпру обмежена через загрозу ураження суден струмом. Але й ремонтні бригади не можуть повноцінно приступити до роботи через ситуацію з безпекою.

"В принципі, це швидко ремонтується, але тактика ворога — не допускати ремонтні бригади на об’єкти, тому що зараз, під час тривоги, вони не можуть працювати. Вчора на ТЕЦ-5 загинув водій "Теплокомуненерго", саме через нехтування ситуацією з безпекою", — продовжує Ігнатьєв.

Але удари по ЛЕП — це тривожні сигнали, за словами експерта. Наслідки будуть найтяжчими, оскільки фактично лівий берег Києва опиниться під загрозою значного відключення електропостачання. Тобто 100% відключення електроенергії не буде, є резервні лінії, є можливість перекинути електроенергію через лінію по греблі Київської ГЕС, тобто часткове електропостачання буде. Але вже не в повному обсязі — це призведе до аварійних графіків відключень.

Графіки відключень і так будуть, додаткових гігават до генерації не з’явиться, прогнозує експерт. Сонячна генерація вже не працюватиме активно. Якщо істотних відключень не буде, то графіки будуть досить м'якими. Це ранкові та вечірні години, коли ми найбільше споживаємо енергію, і чим холодніше буде, тим суворішими вони стануть.

"Але якщо обстріл лінії електропередачі, яка з'єднує правий і лівий береги Києва, триватиме, то тоді ми перейдемо до жорстких графіків, як це було вчора в деяких районах Києва та Київської області. І як наслідок — це також зупинка водопостачання, оскільки Київ не подбав про підключення газопоршневих установок для насосної групи водоканалу", — зазначив енергетичний експерт.

ЛЕП можна відремонтувати, але є більш важливі об’єкти енергетики

Удари по ЛЕП траплялися й у попередні роки, але не мали масового характеру. Енергетики та експерти не виключали, що такі удари будуть. І вже потім — адже не випадково ж ГУР попереджало, що дрон розроблено саме для ударів по лініях електропередач, — розповідає Фокусу аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"По лініях електропередач з АЕС електроенергія імпортується з правого на лівий, дефіцитний берег. Ударами по ЛЕП хотіли знеструмити її, адже залежно від характеру пошкоджень ремонт лінії може тривати три дні, тиждень або два тижні. А головні наслідки цього полягають у тому, що у нас виникатимуть проблеми з видачею потужності АЕС, з передачею обсягів імпортованої електроенергії. І ось окремі регіони стикатимуться з дефіцитом. У нас виникне ситуація, коли в одних регіонах електроенергії дуже багато, її нікуди подіти, а в інших регіонах — досить серйозні графіки відключень", — зазначає експерт.

За його словами, росіяни напрочуд рано почали обстрілювати наші енергетичні об’єкти. Складається враження, що вони не стали чекати, коли у нас з’являться анонсовані Міністерством оборони ефективні засоби перехоплення їхніх безпілотників. Великий плюс у тому, що вони не завдали удару по більш значущим і складним елементам енергосистеми, які ремонтувати довше й дорожче, ніж лінії електропередачі. Але вже можна констатувати, що на нас чекають проблеми двох типів.

Перший — коли автоматика просто відключає лінію через коротке замикання. Через годину-дві електропостачання у більшості випадків відновлюється.

Другий — коли удари накопичуються: збили одну лінію, потім іншу. Тоді проблеми виникають уже в різних точках енергосистеми. Ремонтувати все це доведеться паралельно — але паралельно й обстрілюватимуть.

"Це й є частина плану: відрізати Київ, відрізати окремі міста. У результаті виникає постійний дисбаланс — в одних регіонах електроенергія постачається безперебійно, в інших з’являються проблеми. І там уже вводять обмеження споживання та графіки відключень. Це не настільки критично. Це ще не якась катастрофа, але ми сподіватимемося на те, що у нас покращиться ефективність роботи протиповітряної оборони. Адже влада анонсувала створення та запуск дронів-перехоплювачів", — підкреслив Андріан Прокіп.

Як писав Фокус, нічні удари по тепло- та енергогенеруючих потужностях не завдали істотної шкоди. Але якщо вони триватимуть, якщо стануть регулярними та потужними, то знову доведеться жити за графіками, без тепла і, можливо, без води. На сьогоднішній день можливості швидкого відновлення зруйнованого дуже низькі.

Раніше Путін заявив, що віддав наказ завдати масованих ударів по енергетичних об’єктах України у відповідь на атаки українських дронів.