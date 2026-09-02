Удары по энергетике, "террористы" и "12 км до Сум": зачем Путин ужесточает риторику

Путин пригрозил Украине новыми ударами по энергетике, назвал военные объекты "законными целями" и заявил о готовности Москвы к переговорам. При этом российский диктатор продолжил обвинять Киев в "терроризме" и демонстрировать якобы успехи российской армии на фронте. Фокус разбирался, что на самом деле стоит за риторикой главы Кремля.

На пресс-конференции после саммита ШОС 1 сентября российский диктатор Путин сделал ряд заявлений, касающихся как внутренней политики, так и ситуации в Украине. Он заявил, что отдал приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам Украины в ответ на атаки украинских дронов.

Путин также прокомментировал слова Зеленского о том, что российское воздушное пространство опасно из-за украинских беспилотников. Он назвал это "заявкой на государственный терроризм" и пригрозил: "Если над Россией будут происходить трагедии с самолетами, Москва найдет, чем ответить".

Кроме этого, глава Кремля заявил, что РФ не наносит удары по руководству Украины, потому что в Киеве "нужны переговорщики", если там захотят решать вопросы мирным путем.

Відео дня

"Как видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что если люди поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не разрушить нашу экономику за 40 дней, — нам нужны какие-то переговорщики", — заявил Путин.

При этом он назвал Киев "террористами" и заявил, что переговоров с ними не ведут. Но далее заявил, что РФ якобы стремится к миру в Украине и Европе, но не путем замораживания конфликта. Он добавил, что для этого готов к переговорам с любым, кто этого хочет.

Путин также назвал любые военные объекты в Украине "законной целью" для ударов РФ, в том числе британские. Он отверг информацию о подготовке масштабной мобилизации в РФ, назвав ее "чушью собачьей", и заявил якобы об успехах ВС РФ на фронте, сообщив, что "до Сум осталось 12 километров" (в июне он называл 10 км).

Он открыто угрожает новыми ударами по энергетике, отвергает возможность диалога с Киевом, называя его "террористическим" режимом, и одновременно пытается создать иллюзию военных успехов, заявляя о продвижении ВС РФ. В целом риторика Путина направлена на внутреннюю аудиторию и демонстрацию силы, а не на поиск компромиссов.

Все, что сказано Путыним — это попытка давить на Украину

Как подчеркнул политолог Руслан Бортник, заявления Путина больше похожи на предвыборные. Но это не случайно, так как выборы в Госдуму на носу. И поэтому практически все его заявления нужно делить на два, если не меньше.

"По большому счёту мы видим, что Путин пытается создать образ того, что и война, и внутренняя ситуация находятся под контролем Кремля, что избирателям не о чем беспокоиться, что всё будет хорошо. Отрабатывает все сложные темы — от украинских атак на аэропорты до медведей и косаток. Мы видим предвыборные заявления о том, что мобилизации не будет, что топливный кризис проходит. Также предвыборные заявления о том, что Россия хочет мирного соглашения, а не какого-то временного перемирия. То есть традиционный набор заявлений, который показывает, что Россия не изменила ни одной из своих позиций. И российская власть считает, что продолжает контролировать ситуацию и ключевые параметры социального договора между российской властью и обществом и менять их не собирается", — отметил Фокусу Бортник.

В то же время, по словам эксперта, чётко прозвучали угрозы атаковать нашу энергетику. А это попытка давить на Украину, так как до этого было заявление Министерства обороны. Это первый год, кстати, когда сначала звучат заявления, а потом Россия собирается бомбить. В предыдущие годы она нашу энергетику и так бомбила без всяких заявлений.

"Это попытка давить на Украину и демонстрировать силу для российского общества, для внутреннего потребления — что вот, мы эту Украину разнесём. Так и нужно воспринимать такого рода угрозы. Также это попытка влиять на переговорный процесс, давить на наших партнёров, чтобы они были более уступчивыми в отношении российских требований", — подчеркивает политолог.

Практически все угрозы РФ может попытаться выполнить, но ничего из того, что обещает российский лидер, не приведёт к быстрому завершению войны и не приведёт к какой-то мгновенной российской победе. Это всё просто продолжение войны. Все эти инструменты использовались в предыдущие годы — интенсивнее или менее интенсивно. Но это всё старая песня, считает Бортник.

Политики никогда не врут так, как перед выборами

Как заметил политолог Андрей Золотарёв, в выступлении Путина он увидел работу на публику. Стремление показать, что он отстраивается от негативного образа агрессора, поджигателя войны, человека, который пускается во все тяжкие. Но, по сути, саммит ШОС многое оставил за кулисами. А то, что Путин говорит, что он готов, — только главное обеспечить условия, то есть мир по-нашему. Это всегда так. Адольф Гитлер тоже хотел обеспечить Германии мир и жизненное пространство. Надо смотреть не на то, что говорят, а на то, что делают.

"Я думаю, до конца сентября это воздушное наступление на Киев будет продолжаться. И реальна угроза энергетике страны. Конечно, бить по атомным станциям вряд ли будет. А вот вынести уязвимость атомной энергетики — это подстанции, которые передают электроэнергию, — вполне могут с учётом имеющегося у них количества реактивных "Шахедов" и крылатых ракет. И даже не скрывают своих намерений", — отметил Фокусу политолог.

В то же время эксперт считает, что идея Зеленского атаковать гражданские аэропорты России — не самая лучшая, хотя и может привести к параличу воздушного сообщения. Во-первых, их много по всей территории РФ. Во-вторых, это даст повод говорить, что Украина выходит за "красные линии" и создаёт угрозу. Но, как говорится, не нам решать.

"Во многом заявления Путина связаны с тем, что 11 сентября пройдут выборы в Госдуму, и Путин является, по сути, паровозом для списка "Единой России". Понятно, что многие заявления делаются исходя из перспективы скорых выборов. А как известно, никогда не врут так, как перед выборами, после охоты и во время войны. Но со временем мы узнаем, где была ложь, а где правда", — подчеркнул политолог.

Интересно то, что на саммите ШОС Путин прокомментировал свою выдумку о "косатках, которые стаями разрывают белых медведей", которой он накануне пытался оправдать войну против Украины и объяснить вторжение детям.

А ранее Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что РФ движется по пути завершения войны в Украине.