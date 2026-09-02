"Акулы империализма": Путин попытался объяснить свою выдумку о косатках и пригрозил надавать "по зубам" (видео)

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал свою выдумку о "косатках, которые стаями разрывают белых медведей", которой он накануне пытался оправдать войну против Украины и объяснить вторжение детям.

Путин заявил, что его "метафора" была придумана якобы спонтанно, а также отказался называть страны Запада "косатками", заявив, что это "умные и интеллигентные животные". Об этом российский диктатор говорил во время пресс-конференции после саммита ШОС 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Путина, страны "коллективного Запада" получили своё определение ещё в советские времена, и речь здесь идёт вовсе не о косатках.

"Косатки, конечно, страшные хищники, но это умные животные. Умное животное, разумное. А коллективному Западу в своё время, ещё в советские времена, были даны конкретные определения, которые до сих пор актуальны. Это — "акулы империализма", — заявил глава Кремля.

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Путин также попытался объяснить свою выдумку и, как обычно, пригрозил ответом на угрозы, при этом тоже прибегая к "метафорам".

"А смысл того, о чём я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам", — сказал российский диктатор.

Путин объяснил свои выдумки о косатках

Что предшествовало

В конце августа Путин на встрече с преподавателями и студентами в Московском педагогическом государственном университете привел пример косаток, которые якобы поедают медведей на Северном полюсе, чтобы оправдать свою войну против Украины, как сообщило издание The Insider. При этом он подчеркнул, что именно таким образом нужно рассказывать детям о "реалиях мира".

"Они просто набрасываются стаей и разрывают на куски. Это всё очень интересно. Да-да-да, вот такая пищевая цепочка. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим специальную военную операцию", — сказал глава Кремля.

Впоследствии издание The Moscow Times со ссылкой на данные BBC высказало предположение, что заявления Путина о косатках могли быть вызваны видеороликами из социальных сетей, сгенерированными искусственным интеллектом. Учёные говорят, что официальных подтверждений нападений косаток на белых медведей зафиксировано не было. Поэтому слова Путина — обычная выдумка.

Напомним, что также во время пресс-конференции 1 сентября Путин пригрозил новыми массированными ударами по энергетике Украины.

Кроме того, СМИ рассказывали, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оказался в курьезной ситуации на саммите ШОС.