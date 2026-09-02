"Акули імперіалізму": Путін спробував пояснити свою вигадку про косаток і пригрозив надавати "по зубах" (відео)

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував свою вигадку про "косаток, які зграями розривають білих ведмедів", якою він напередодні намагався виправдати війну проти України та пояснити вторгнення дітям.

Путін заявив, що його "метафора" була придумана нібито спонтанно, а також відмовився називати країни Заходу "косатками", заявивши, що це "розумні та інтелігентні тварини". Про це російський диктатор говорив під час пресконференції після саміту ШОС 1 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Путіна, країни "колективного Заходу" отримали своє визначення ще у радянські часи, і тут йдеться зовсім не про косаток.

"Косатки, звичайно, страшний хижак, але це інтелігентна тварина. Інтелігентна тварина, розумна. А колективному Заходу свого часу, ще за радянських часів, були дані конкретні визначення, що й досі живуть. Це — "акули імперіалізму", — заявив глава Кремля.

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Путін також спробував пояснити свою вигадку і традиційно пригрозив відповіддю на загрози, при цьому теж вдаючись до "метафор".

"А сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і зжерти нас, то може отримати і по зубах", — сказав російський диктатор.

Путін пояснив свої вигадки про косаток

Що передувало

Наприкінці серпня Путін на зустрічі з викладачами та студентами в Московському педагогічному державному університеті навів приклад косаток, які нібито їдять ведмедів на Північному полюсі, щоб виправдати свою війну проти України, повідомляло медіа The Insider. При цьому він наголосив, що саме у подібний спосіб потрібно розповідати дітям про "реалії світу".

"Вони просто накидаються зграєю і розривають на шматки. Це все дуже цікаво. Так-так-так, ось такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію", — казав глава Кремля.

Згодом видання The Moscow Times з посиланням на дані BBC припустило, що заяви Путіна про косаток могли породити відеоролики із соцмереж, згенеровані штучним інтелектом. Науковці кажуть, що офіційних підтверджень нападів косаток на білих ведмедів зафіксовано не було. Тож слова Путіна — звичайна вигадка.

Нагадаємо, також під час пресконференції 1 вересня Путін пригрозив новими масованими ударами по енергетиці України.

Також ЗМІ розповідали, як речник Кремля Дмитро Пєсков потрапив у курйозну ситуацію на саміті ШОС.