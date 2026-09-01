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Не витримав промови Путіна: речник Кремля потрапив у курйозну ситуацію на саміті ШОС (відео)

Пєсков потрапив у курйозну ситуацію у Бішкеку
Дмитро Пєсков | Фото: ТАСС

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков потрапив у курйозну ситуацію на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку відбувся цікавий епізод.

Прямо під час виступу російського диктатора Володимира Путіна на засіданні ШОС його прессекретар Пєсков заснув. Відповідне відео опубілкував Telegram-канал "ЧТД".

Пєсков заснув під час виступу Путіна

На відео Пєсков потрапив у кадр із заплющеними очима. Схоже речник Путіна на деякий час задрімав прямо під час виступу лідера РФ.

Натомість Путін у своїй промові вихваляв шлях, який ШОС пройшла за 25 років, і зазначив, що організація перетворилася на один із важливих центрів багатополярного світу, що формується сьогодні.

Також російський диктатор наголосив, що на країни-учасниці ШОС припадає майже половина населення планети.

А прямо у цей час на відео стало видно, як Пєсков дрімає прямо за спиною російського президента.

Відео дня

Користувачі соціальних мережі у своїх коментарях припустили, що Пєсков просто стомився весь час слухати Путіна.

  • "Важко його за таке засуджувати. Стільки лекцій про печенігів вислухав за свою кар'єру"
  • "Навіть він розуміє, що путлер як завжди несе нісенітницю, тому й не слухає"

Відомо, що Путін прибув до Бішкека 31 серпня для участі у саміті ШОС. Зокрема, Путін відповів прем'єру Індії Нарендрі Моді, який закликав зупинити війну РФ в Україні та розв'язувати всі проблеми мирним шляхом.

Також журналісти помітили на руках російського диктатора синці, які він марно намагався приховати, виступаючи із зверненням до школярів і студентів з нагоди початку навчального року.