Не витримав промови Путіна: речник Кремля потрапив у курйозну ситуацію на саміті ШОС (відео)

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков потрапив у курйозну ситуацію на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку відбувся цікавий епізод.

Прямо під час виступу російського диктатора Володимира Путіна на засіданні ШОС його прессекретар Пєсков заснув. Відповідне відео опубілкував Telegram-канал "ЧТД".

Пєсков заснув під час виступу Путіна

На відео Пєсков потрапив у кадр із заплющеними очима. Схоже речник Путіна на деякий час задрімав прямо під час виступу лідера РФ.

Натомість Путін у своїй промові вихваляв шлях, який ШОС пройшла за 25 років, і зазначив, що організація перетворилася на один із важливих центрів багатополярного світу, що формується сьогодні.

Також російський диктатор наголосив, що на країни-учасниці ШОС припадає майже половина населення планети.

А прямо у цей час на відео стало видно, як Пєсков дрімає прямо за спиною російського президента.

Відео дня

Користувачі соціальних мережі у своїх коментарях припустили, що Пєсков просто стомився весь час слухати Путіна.

"Важко його за таке засуджувати. Стільки лекцій про печенігів вислухав за свою кар'єру"

"Навіть він розуміє, що путлер як завжди несе нісенітницю, тому й не слухає"

Відомо, що Путін прибув до Бішкека 31 серпня для участі у саміті ШОС. Зокрема, Путін відповів прем'єру Індії Нарендрі Моді, який закликав зупинити війну РФ в Україні та розв'язувати всі проблеми мирним шляхом.

Також журналісти помітили на руках російського диктатора синці, які він марно намагався приховати, виступаючи із зверненням до школярів і студентів з нагоди початку навчального року.