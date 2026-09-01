Не витримав промови Путіна: речник Кремля потрапив у курйозну ситуацію на саміті ШОС (відео)
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков потрапив у курйозну ситуацію на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку відбувся цікавий епізод.
Прямо під час виступу російського диктатора Володимира Путіна на засіданні ШОС його прессекретар Пєсков заснув. Відповідне відео опубілкував Telegram-канал "ЧТД".
На відео Пєсков потрапив у кадр із заплющеними очима. Схоже речник Путіна на деякий час задрімав прямо під час виступу лідера РФ.
Натомість Путін у своїй промові вихваляв шлях, який ШОС пройшла за 25 років, і зазначив, що організація перетворилася на один із важливих центрів багатополярного світу, що формується сьогодні.
Також російський диктатор наголосив, що на країни-учасниці ШОС припадає майже половина населення планети.
А прямо у цей час на відео стало видно, як Пєсков дрімає прямо за спиною російського президента.
Користувачі соціальних мережі у своїх коментарях припустили, що Пєсков просто стомився весь час слухати Путіна.
- "Важко його за таке засуджувати. Стільки лекцій про печенігів вислухав за свою кар'єру"
- "Навіть він розуміє, що путлер як завжди несе нісенітницю, тому й не слухає"
Відомо, що Путін прибув до Бішкека 31 серпня для участі у саміті ШОС. Зокрема, Путін відповів прем'єру Індії Нарендрі Моді, який закликав зупинити війну РФ в Україні та розв'язувати всі проблеми мирним шляхом.
Також журналісти помітили на руках російського диктатора синці, які він марно намагався приховати, виступаючи із зверненням до школярів і студентів з нагоди початку навчального року.