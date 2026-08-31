"Ми цим шляхом і рухаємося": Путін відповів на заклик про завершення війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін відповів прем'єру Індії Нарендрі Моді, який закликав зупинити війну РФ в Україні та розв'язувати всі проблеми мирним шляхом.

Путін запевнив, що Росія нібито й рухається шляхом завершення війни проти України. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті Шанхайської організації співробітництва, що розпочався 31 серпня у Бішкеку, повідомляє агентство ТАСС.

Під час зустрічі Моді заговорив про війну Росії проти України. Він заявив, що всі проблеми необхідно вирішувати мирними засобами, та закликав рухатися саме в цьому напрямку.

"Щодня, коли триває війна, людство по суті відкидається на крок назад. При цьому кожен крок назустріч світу дає всьому людству реальну надію на світ. Нам треба переходити від нескінченної війни до кінця війни, до закінчення воєнних дій", — сказав він.

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Також Моді також запропонував обговорити ситуацію навколо України. У відповідь Путін подякував і запевнив, що нібито Росія й рухається шляхом завершення війни проти України.

"Дуже дякую, шановний прем'єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося", — відповів Путін.

Також під час цієї ж зустрічі Моді заявив, що Індія підтримує мирні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни.

"Ми маємо мирними засобами вирішувати всі проблеми. Цього потребує все людство. Це дуже важливо для людства. І це посил Індії у тому числі", — сказав Моді.

Завершення війни РФ в Україні: що відомо про новий раунд переговорів восени

Нагадаємо, що раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що армія РФ продовжує атаки на столицю України. А питання мирних переговорів — зараз глибоко перебуває на паузі.

Натомість глава Офісу президента України Кирило Буданов розповів, що особисто надсилав у Росію пропозицію щодо взаємного мораторію на далекобійні удари. Кремль відкинув цю пропозицію, а Україні почала діяти відповідно до ситуації. Буданов сказав, що була пропозиція до РФ перестати стріляти, але натомість почалась ескалація, на яку Україна вимушена реагувати.