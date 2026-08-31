"Мы по этому пути и двигаемся": Путин ответил на призыв о завершении войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин ответил премьер-министру Индии Нарендре Моди, который призвал остановить войну РФ в Украине и решать все проблемы мирным путем.

Путин заверил, что Россия якобы движется по пути завершения войны против Украины. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который начался 31 августа в Бишкеке, сообщает агентство ТАСС.

Во время встречи Моди заговорил о войне России против Украины. Он заявил, что все проблемы необходимо решать мирными средствами, и призвал двигаться именно в этом направлении.

"Каждый день, пока продолжается война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру даёт всему человечеству реальную надежду на мир. Нам нужно переходить от бесконечной войны к концу войны, к прекращению военных действий", — сказал он.

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Кроме того, Моди предложил обсудить ситуацию вокруг Украины. В ответ Путин поблагодарил его и заверил, что Россия якобы движется по пути завершения войны против Украины.

"Большое спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы и движемся по этому пути", — ответил Путин.

Кроме того, в ходе этой же встречи Моди заявил, что Индия поддерживает мирные усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны.

"Мы должны решать все проблемы мирными средствами. В этом нуждается всё человечество. Это очень важно для человечества. И это, в том числе, послание Индии", — сказал Моди.

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Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия РФ продолжает наносить удары по столице Украины. А вопрос о мирных переговорах — сейчас находится в состоянии глубокой паузы.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что лично направил в Россию предложение о взаимном моратории на удары с большого расстояния. Кремль отклонил это предложение, и Украина начала действовать в соответствии с ситуацией. Буданов сказал, что было предложение к РФ прекратить обстрелы, но вместо этого началась эскалация, на которую Украина вынуждена реагировать.